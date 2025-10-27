Znad Wilii

Listopad z muzyką: koncert zespołu Green&Gold już 22 listopada

„Listopad bywa szary, ale tego wieczoru chcemy go rozświetlić razem z Tobą” – zapowiada zespół Green&Gold, który 22 listopada wystąpi w Dūmų Fabrikas. Artyści obiecują wieczór pełen żywej, ciepłej i prawdziwej muzyki – w klimacie łączącym nowoczesne brzmienia z alternatywnym rockiem, popem i R&B.

zw.lt
Listopad z muzyką: koncert zespołu Green&Gold już 22 listopada

fot. organizatorzy

Wydarzenie

  • Miejsce: Dūmų fabrikas (Dūmų fabrikas, Dūmų gatvė, Vilnius, Vilniaus m. sav., Lietuva)
  • Otwarcie drzwi: 19:00
  • Początek koncertu: 19:30
  • Uwaga: wydarzenie będzie fotografowane i filmowane.
  • Bilety: dostępne online przez Paysera Tickets – kup bilet.

O zespole

Green&Gold powstał w 2017 roku w Mejszagole. Formacja łączy znane covery z utworami autorskimi, a trzon jej brzmienia tworzą nowoczesne aranżacje i energia młodych wykonawców.

Skład:

  • Justyna Leonowicz – wokal, instrumenty klawiszowe
  • Jana Liachowicz – wokal, skrzypce
  • Ewa Leonowicz – wokal
  • Agata Subotowicz – gitara akustyczna
  • Daniel Adomaitis – perkusja
  • Mateusz Adamaitis – gitara basowa
  • Edgar Lebionka – gitara elektryczna
  • Michał Leonowicz– puzon
  • Dariusz Drawnel – saksofon

Więcej informacji o zespole: instagram.com/greenandgold_band.

PODCASTY I GALERIE