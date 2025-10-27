Listopad z muzyką: koncert zespołu Green&Gold już 22 listopada

Wydarzenie
- Miejsce: Dūmų fabrikas (Dūmų fabrikas, Dūmų gatvė, Vilnius, Vilniaus m. sav., Lietuva)
- Otwarcie drzwi: 19:00
- Początek koncertu: 19:30
- Uwaga: wydarzenie będzie fotografowane i filmowane.
- Bilety: dostępne online przez Paysera Tickets – kup bilet.
O zespole
Green&Gold powstał w 2017 roku w Mejszagole. Formacja łączy znane covery z utworami autorskimi, a trzon jej brzmienia tworzą nowoczesne aranżacje i energia młodych wykonawców.
Skład:
- Justyna Leonowicz – wokal, instrumenty klawiszowe
- Jana Liachowicz – wokal, skrzypce
- Ewa Leonowicz – wokal
- Agata Subotowicz – gitara akustyczna
- Daniel Adomaitis – perkusja
- Mateusz Adamaitis – gitara basowa
- Edgar Lebionka – gitara elektryczna
- Michał Leonowicz– puzon
- Dariusz Drawnel – saksofon
Więcej informacji o zespole: instagram.com/greenandgold_band.