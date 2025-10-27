Listopad z muzyką: koncert zespołu Green&Gold już 22 listopada

„Listopad bywa szary, ale tego wieczoru chcemy go rozświetlić razem z Tobą” – zapowiada zespół Green&Gold, który 22 listopada wystąpi w Dūmų Fabrikas. Artyści obiecują wieczór pełen żywej, ciepłej i prawdziwej muzyki – w klimacie łączącym nowoczesne brzmienia z alternatywnym rockiem, popem i R&B.