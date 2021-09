LemOkładka-konkurs plastyczny dla Polonii i Polaków za granicą

100 lat temu we Lwowie urodził się Stanisław Lem. To wspaniała okazja, aby w imieniu Stowarzyszenia Traugutt.org zaprosić do międzynarodowego konkursu plastycznego LemOkładka! Celem jest kreatywne spojrzenie na twórczość pisarza i zaprojektowanie własnej okładki do któregoś z jego dzieł.