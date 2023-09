Kurs Teologiczno-Katechetyczny w Filii UwB w Wilnie

Filia UwB w Wilnie zaprasza do udziału w Kursie Teologiczno-Katechetycznym, który rozpocznie się w Filii UwB w Wilnie w październiku 2023 roku. To niepowtarzalna okazja dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę teologiczną oraz zdobyć kwalifikacje niezbędne do nauczania religii katolickiej w szkołach.