Konkurs na rodzinną grę planszową

Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich, które mają pomysł na planszową grę rodzinną popularyzującą wiedzę o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą.

Rywalizacja podzielona jest na dwa etapy:

Pierwszy z nich polega na nadsyłaniu koncepcji gry do 3 sierpnia 2020 r. na adres kontakt@polonika.pl. Następnie do 14 sierpnia br. wybierzemy najciekawsze propozycje. Ich autorzy będą musieli stworzyć makietę gry i wraz ze szczegółowym opisem jej zasad przesłać do nas do 7 września 2020 r.

Nagrodą w konkursie jest 5000 złotych oraz wydanie gry przez Instytut POLONIKA.

Więcej informacji: https://polonika.pl/co-nowego-/konkurs-na-rodzinna-gre-planszowa