Koncert Eweliny Gancewskiej z zespołem na Zamku w Miednikach

Zamek w Miednikach jest jednym z najważniejszych obiektów Wileńszczyzny. Miejsce to odzwierciedla nie tylko przeszłość regionu, ale ukazuje również jego potencjał. Zamek, pełen tajemnic i legend, po raz pierwszy otworzył swoje podwoje nie tylko po to, by poznać historię, ale także, aby zanurzyć się w świecie muzyki, tańca i rozrywki.

W programie koncertu znajdą się znane utwory polskiej estrady. Piosenkarce Ewelinie Gancewskiej towarzyszyć będą utalentowani muzycy: Kajetan Borowski– instrumenty klawiszowe, Maciej Kitajewski – gitara basowa oraz Przemek Borowiecki – perkusja.

Darmowe wejściówki do pobrania są dostępne na stronie internetowej Polskiej Sceny Muzycznej www.polskascena.lt .