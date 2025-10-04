I Polonijne Forum Młodych Medyków w Wilnie

Organizatorzy podkreślają, że celem forum jest dialog i współpraca między młodzieżą polonijną, międzynarodową i lokalną, nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń oraz budowanie wspólnoty młodych medyków. Pomysł PFMM narodził się podczas Jubileuszowego Kongresu Polonii Medycznej z okazji 30-lecia FPOM, gdzie znaczącą część uczestników stanowili właśnie młodzi profesjonaliści — relacje zawiązane na kongresie organizatorzy chcą teraz rozwinąć w Wilnie.

Program

W planie są wykłady i panele dyskusyjne prowadzone przez lekarzy i ekspertów z różnych krajów. Hasłowo o skali wydarzenia:

20 prelegentów,

10 aktualnych tematów,

3 dni pełne inspiracji.

PSML – organizator z 30-letnim dorobkiem

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie działa od 1989 r. (początkowo jako Koło Medyków Polaków przy Związku Polaków na Litwie; od 1993 r. jako samodzielne stowarzyszenie). Skupia swoją aktywność na Wileńszczyźnie, koncentrując się na:

profilaktyce i edukacji zdrowotnej w języku polskim,

wsparciu młodych Polaków planujących studia medyczne (warsztaty, pośrednictwo w praktykach na Litwie i w Polsce),

rozwoju zawodowym członków (szkolenia, staże w polskich ośrodkach).

PSML jest członkiem FPOM, co ułatwia współpracę z polonijnymi środowiskami medycznymi na świecie, wymianę doświadczeń i integrację zawodową. Stowarzyszenie prowadzi także dwujęzyczny podcast „Colloquium”, poświęcony medycynie i zdrowiu, a w ramach opieki nad pamięcią historyczną zajmuje się grobami polskich lekarzy na wileńskich cmentarzach i zbiera środki na renowację pomników. Współpracuje z litewskimi instytucjami, m.in. z Narodowym Instytutem Raka, w ramach partnerstwa przy stypendiach im. Kazimierza Pelczara.

Rejestracja i informacje

Więcej informacji o forum, formularze rejestracyjne i aktualności są dostępne pod adresem: https://pfmm.org/?fbclid=IwY2xjawNN8V5leHRuA2FlbQIxMQABHhMYq0eT1II-nttGuo_a590LGgbMYiFaogjo91b6Uqb5Gs6IkoucHUu3yYZU_aem_jSCFIVOL-wCXCzaSOb0M3Q