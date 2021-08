Festiwal „Wilno w Gdańsku” 2021 przedstawia tegoroczny program

Tegoroczna edycja festiwalu (2021) odbędzie się w dniach od 3 do 5 września na Dziedzińcu Forum Gdańsk.

„Wilno w Gdańsku” to interdyscyplinarny festiwal kulturalny, który organizowany jest wspólnie przez miasta partnerskie Gdańsk i Wilno od osiemnastu lat. W jego ramach odbywa się tradycyjny jarmark wileński oraz wiele wydarzeń artystycznych.

Dyrektorem artystycznym festiwalu jest dr Tomasz Snarski.

3 września, piątek

12.00–20.00 Jarmark Wileński | Dziedziniec Forum Gdańsk

9.00–19.00 Powroty Czesława Miłosza na Litwę | Wystawa fotografii | Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Biblioteka Główna, Targ Rakowy 5/6 (we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku oraz Kwartalnikiem Znad Wilii)

12.00–20.00 Miłosierdzie to Wilno, solidarność to Gdańsk | Prezentacja działalności wileńskiego Hospicjum bł. księdza Michała Sopoćki | Siostra Michaela Rak i wolontariusze | Dziedziniec Forum Gdańsk

12.00–20.00 Tatarzy na Litwie oraz Tatarzy litewscy w dokumentach archiwalnych | Wystawy plenerowe prezentowane dzięki współpracy z Ambasadą Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej | Dziedziniec Forum Gdańsk

12.00–20.00 Warsztaty z wicia palm wileńskich i tradycyjnego wyplatania „pająków” (lit. „sodas”) / Dziedziniec Forum Gdańsk

12.00–20.00 Prezentacja wydawnictw wileńskich z serii Biblioteka Znad Wilii oraz galeria obrazów Znad Wilii w Gdańsku | Romuald Mieczkowski | Dziedziniec Forum Gdańsk

13.00–22.00 Festiwal Filmowy Emigra. Edycja Wilno w Gdańsku | Prowadzący Agata Lewandowski / Kawiarnia Filmowa w Starym Kadrze, ul. Lawendowa 2/3

16.00–19.00 Spotkania, rozmowy, debaty | Prezentacja Magazynu Kurier Wileński | Dziedziniec Forum Gdańsk

16.00–16.45 Uroczyste otwarcie Festiwalu Wilno w Gdańsku 2021 oraz Jarmarku Wileńskiego | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

16.45–17.15 Koncert zespołu Fajerlech z Wilna | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

17.15–18.00 Miłosierdzie to Wilno, solidarność to Gdańsk | Spotkanie z Siostrą Michaelą Rak z wileńskiego Hospicjum bł. księdza Michała Sopoćki | Prowadzący dr Tomasz Snarski / Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

18.00–18.30 W domu wroga | Spotkanie z Barbarą Szczepułą wokół jej najnowszej książki W domu wroga, zawierającej zbiór reportaży o ludziach, w tym pochodzących z Wilna i Wileńszczyzny, którzy po II wojnie światowej rozpoczęli w Gdańsku nowe życie | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

18.45–21.00 Koncerty zespołów wileńskich | Rokas ir Eglė Kašėtos, Will’N’Ska, Planeta Polar / Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

4 września, sobota

9.00–15.00 Powroty Czesława Miłosza na Litwę | Wystawa fotografii | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Biblioteka Główna, Targ Rakowy 5/6 (we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku oraz Kwartalnikiem Znad Wilii)

10.00–20.00 Miłosierdzie to Wilno, solidarność to Gdańsk | Prezentacja działalności wileńskiego Hospicjum bł. księdza Michała Sopoćki | Siostra Michaela Rak i wolontariusze | Dziedziniec Forum Gdańsk

10.00–20.00 Tatarzy na Litwie oraz Tatarzy litewscy w dokumentach archiwalnych | Wystawy plenerowe prezentowane dzięki współpracy z Ambasadą Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej | Dziedziniec Forum Gdańsk

10.00–20.00 Warsztaty z wicia palm wileńskich i tradycyjnego wyplatania „pająków” (lit. „sodas”) | Dziedziniec Forum Gdańsk

10.00–20.00 Prezentacja wydawnictw wileńskich z serii Biblioteka Znad Wilii oraz galeria obrazów Znad Wilii w Gdańsku | Romuald Mieczkowski | Dziedziniec Forum Gdańsk

13.00–22.00 Festiwal Filmowy Emigra. Edycja Wilno w Gdańsku | Prowadzący Agata Lewandowski | Kawiarnia Filmowa w Starym Kadrze, ul. Lawendowa 2/3

11.15–20.00 Spotkania, rozmowy, debaty | Prezentacja Magazynu Kurier Wileński | Dziedziniec Forum Gdańsk

11.15–12.00 Rzemiosło i kulinaria wileńskie | Rozmowy z gośćmi i prezentacje wystawców Jarmarku Wileńskiego | Dziedziniec Forum Gdańsk

12.15–12.45 Koncert zespołu Fajerlech z Wilna | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

13.00–13.45 Wileńskie korzenie gdańszczan. Wokół gdańskiej, wileńskiej i bałtyckiej tożsamości | Rozmowa o tożsamości, pograniczu i wielokulturowości z udziałem: Bogdana Borusewicza (Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej), Bożeny Kisiel (Prezes Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej) oraz Birutė Jonuškaitė (Prezes Związku Pisarzy Litwy) | Prezentacja magazynu No More Amber. The Baltic Literary Review 1 | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

14.00–14.45 Wielokulturowość Wilna | Spotkanie z dr. Józefem Szostakowskim na temat jego książki Dawne Wilno w tyglu kultur oraz Romualdem Mieczkowskim, połączone z prezentacją kwartalnika Znad Wilii | Prowadzący dr Tomasz Snarski i Romuald Mieczkowski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

15.00–15.30 Niespodzianka wileńska | Dziedziniec Forum Gdańsk

15.30–16.00 Koncert zespołu Will’N’Ska | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

16.15–17.00 Między obecnym a nieobecnym | Rozmowa z prof. Marią Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego wokół książki Eduwidma. Rzeczy i miejsca nawiedzone oraz Tomaszem Grzywaczewskim na temat jego reporterskiej książki Wymazana granica. Śladami II Rzeczpospolitej | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

17.15–17.45 Maranta | Spotkanie autorskie z Birutė Jonuškaitė na temat jej książki Maranta | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

18.00–18.45 Nieobecny (reż. Romuald Mieczkowski, Agata Lewandowski) | Festiwal Filmowy Emigra. Edycja Wilno w Gdańsku | Pokaz filmu dokumentalnego o wileńskim poecie Sławomirze Worotyńskim | Prowadzący Agata Lewandowski i Romuald Mieczkowski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

19.00–21.00 Koncerty zespołów wileńskich | Rokas ir Eglė Kašėtos, Will’N’Ska | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

21.00–22.00 Kolega Mela Gibsona (reż. Sławomir Gaudyn, scenariusz Tomasz Jachimek), występuje Łukasz Kamiński | Emisja spektaklu Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie – Teatr Studio | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

5 września, niedziela

9.00–10.00 Uroczysta Eucharystia w intencji wszystkich wilnian oraz gdańszczan o wileńskich korzeniach pod przewodnictwem o. dra Tomasza Janka OFM Conv. (gwardiana klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku, rektora Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku oraz duszpasterza Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej) | Kościół Świętej Trójcy w Gdańsku, ul. Świętej Trójcy 4 10.00–17.00 Jarmark Wileński | Dziedziniec Forum Gdańsk

10.00–17.00 Tatarzy na Litwie oraz Tatarzy litewscy w dokumentach archiwalnych | Wystawy plenerowe prezentowane dzięki współpracy z Ambasadą Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej | Dziedziniec Forum Gdańsk

11.00–17.00 Prezentacja wydawnictw wileńskich z serii Biblioteka Znad Wilii oraz galeria obrazów Znad Wilii w Gdańsku | Romuald Mieczkowski | Dziedziniec Forum Gdańsk

12.00–17.00 Miłosierdzie to Wilno, solidarność to Gdańsk | Prezentacja działalności wileńskiego Hospicjum bł. księdza Michała Sopoćki | Siostra Michaela Rak i wolontariusze | Dziedziniec Forum Gdańsk

12.00–17.00 Spotkania, rozmowy, debaty | Prezentacja Magazynu Kurier Wileński | Dziedziniec Forum Gdańsk

13.00–22.00 Festiwal Filmowy Emigra. Edycja Wilno w Gdańsku | Prowadzący Agata Lewandowski | Kawiarnia Filmowa w Starym Kadrze, ul. Lawendowa 2/3

12.00–12.40 Literatura (nie tylko) kresowa | Spotkanie autorskie z Aleksandrem Jurewiczem oraz Romualdem Mieczkowskim wokół ich twórczości literackiej, połączone z promocją antologii poezji Romualda Mieczkowskiego Mój barbarzyńca | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

12.45–13.25 Wilno na gitarę klasyczną | Koncert gitarowy w wykonaniu dr. Marcina Kozioła z Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

13.30–14.10 U Birutė w Wilnie | Rozmowa z Marią Duszką i Birutė Jonuškaitė wokół dwujęzycznego tomiku poezji Wolność chmur / Debesų laisvė | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

14.15–15.00 Młode etiudy wileńskie | Spotkanie z młodymi wilnianami o ich życiu i twórczości wokół wielokulturowego Wilna | Dovilė Veličko, Tomasz Rogoża, Tomas Tamošiūnas | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

15.15–16.00 Wilno jako Jerozolima Północy | Rozmowa z dziennikarką wileńską Iloną Lewandowską na temat jej książki Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów / Taip dabar elgiasi dorieji. Žydus gelbėję Vilniaus krašto lenkai oraz autorką litewską Anetą Anrą o jej książce Jehudit. Pasaulis galėtų būti toks gražus / Jehudit. Świat mógłby być taki piękny | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Emisja poprzez telebim | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

16.00–16.30 Jak się masz sąsiedzie? | Rozmowa z Eweliną Mokrzecką – laureatką tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy polonijnych, autorką podcastu PolskiMeet, dziennikarką radia oraz telewizji LRT, w tym współautorką programu polskiego w litewskiej telewizji Jak się masz sąsiedzie? | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Emisja poprzez telebim | Scena główna, Dziedziniec Forum Gdańsk

Organizatorzy: Miasto Gdańsk, Miasto Wilno

Współorganizator: AMBEREXPO

Patronaty honorowe: Honorowy Patronat Ambasadora Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Honorowy Patronat Konsula Honorowego Republiki Litewskiej w Gdańsku

Partnerzy: Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Hospicjum bł. księdza Michała Sopoćki w Wilnie, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku,

Forum Gdańsk, Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej na Rzecz Rozwoju Kultury Znad Wilii, Festiwal Filmów Emigracyjnych Emigra, Polskie Studio Teatralne w Wilnie – Teatr Studio, Kawiarnia filmowa W Starym Kadrze.