„Dlaczego zwątpiłeś?” – Rekolekcje w klasztorze franciszkańskim

Zanim uczniowie wyruszyli na cały świat, by w mocy Ducha Świętego głosić Zmartwychwstałego, zostali uformowani przez swego Nauczyciela. Jezus bardzo często w zaskakujący sposób przygotowywał ich do trudnej misji, do zmagań. Dziś ci, którzy idą za Nim, także są formowani. Niekiedy sposoby działania Pana mogą zaskakiwać, a nawet gorszyć…

Rekolekcje o formacji uczniów przeznaczone są dla członków wspólnot, grup, ruchów kościelnych, którzy sami mają prowadzić do Jezusa. Na przykładzie kilku scen z Ewangelii będziemy uczyć się, jak Jezus przygotowuje i nas do zdumiewającej i porywającej misji. Nagle okaże się, że formacja ma na celu nie tyle wychowanie dobrego pracownika czy rzemieślnika, ale przede wszystkim kogoś, kto pozna Jezusa na tyle, że będzie w Nim zakochany po uszy i tą właśnie relacją będzie porywał innych.

Rekolekcje prowadzi

o. MATEUSZ STACHOWSKI OFM Conv,

duszpasterz, rzecznik prasowy Prowincji Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, twórca i wykonawca internetowej telewizji franciszkańskiej FranciszkanieTV“, egzorcysta

Rekolekcje odbędą się w klasztorze franciszkańskim w Wilnie (ul. Pranciškonų 1)

Piątek 18.00-20.30, Sobota 9.30-20.30, Niedziela 9.30-14.00

Rekolekcje będą prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski.

INFORMACJA I REJESTRACJA:

info@vilniauskdc.eu

+370 647 32 833

W czasie rejestracji należy podać:

1. Nazwę rekolekcji

2. Imię, nazwisko

3. Email/ telefon

4. Czy w sobotę skorzystacie z obiadu