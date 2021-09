„Bajki robotów” Lema po litewsku 

Od pierwszej publikacji „Bajek robotów” Stanisława Lema mija 55 lat. W tym czasie świat znacząco się zmienił i urzeczywistnił wiele pisarskich wizji przyszłości. Czym Lem inspiruje współczesnego odbiorcę, któremu sztuczna inteligencja towarzyszy niemal na co dzień?

„W Polsce Bajki robotów należą do literackiego kanonu, tymczasem za granicą, nawet wśród fanów Lema, w tym litewskich czytelników, ta odsłona jego twórczości, pełna błyskotliwego humoru i metafor opisujących współczesnego człowieka, jest wciąż nieznana. Rok Lema i obchodzona właśnie setna rocznica urodzin pisarza to doskonała okazja, by to zmienić” – mówi Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

Premiera książki odbędzie się 19 września o godz. 16.00, podczas otwarcia wystawy „Bajki robotów” w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa w Wilnie.

Zostaną na niej zaprezentowane wykorzystane w książce ilustracje czołowych polskich twórców, taki jak Edgar Bąk, Katarzyna Bogucka, Zosia Dzierżawska, Gosia Herba, Rita Kaczmarska, Paweł Mildner, Dawid Ryski i Katarzyna Walentynowicz. Po zakończeniu prezentacji na Litwie, wystawa trafi do Lwowa, miasta, w którym urodził się Stanisław Lem.

„Tak jak Lem nie szedł nigdy utartym szlakiem, idziemy jego tropem i pokazujemy ilustracje w inny, nietypowy sposób. Eksponujemy ich fragmenty, ukrywamy je w przestrzeni, tworzymy nowe znaczenia. Stwarzamy takie warunki, by to uczestnik wystawy mógł zmienić granice jej świata i stworzyć jej zasady na nowo” – tłumaczy kuratorka wystawy, Magdalena Kłos-Podsiadło.

Po premierze w Wilnie, książka będzie prezentowana na Targach Książki w Kłajpedzie, 21 września pod hasłem „In Focus: Stanisław Lem 100″ z udziałem m.in. tłumacza Viktorasa Tamošiūnasa, i Justinasa Žilinskasa, autora wstępu do litewskiego wydania książki.

Litewskie wydanie „Bajek robotów” ukazuje się nakładem wileńskiego wydawnictwa Odilė, które od lat upowszechnia literaturę polską i prowadzi działania promujące twórczość polskich autorów na Litwie. To już drugie w tym roku zagraniczne wydanie publikacji, które powstało dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza. Wiosną ukazało się tłumaczenie estońskie, któremu także towarzyszyła wystawa ilustracji polskich i estońskich artystów. Prezentowana była w Tallinie, Haapsalu i Tartu.

„Instytut Polski w Wilnie zaprasza do Wilna i Kłajpedy na wydarzenia poświęcone litewskiemu wydaniu Bajek robotów Stanisława Lema. Przyczyniliśmy się do powstania tej książki jako sponsorzy przekładu autorstwa Viktorasa Tamošiūnasa i tłumaczenia samej wystawy, koordynujemy także akcję promocyjną na Litwie. Dlatego z przyjemnością i dumą zachęcamy do zobaczenia wystawy w Wilnie i Kłajpedzie. Przede wszystkim zaś do lektury tej wspaniałej książki – zbliżają się zimne dni, drodzy Elektrycerze, nie wolno dopuścić, aby smar zastygł w naszych czytelniczych obwodach!” – powiedziała dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.