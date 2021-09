Ofiara Gimnazjum im. św. Jana Pawła II dla hospicjum

Akcja „Wspólny Kwiatek dla Hospicjum” to akcja zorganizowana przez hospicjum a jej celem jest złożenie datków na rzecz tej placówki zamiast wydawać pieniądze na kwiaty z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

„Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do akcji i zamiast kwiatków w dniu 1 września wsparcia pacjentów z hospicjum, aby mogli mieć życie w pełni i do końca” – możemy przeczytać w komunikacie hospicjum.

W swoim przemówieniu premier Ingrida Šimonytė, która wzięła w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II zwróciła uwagę na współpracę gimnazjum z hospicjum.

„Bardzo cenię to, że wasza szkoła współpracuje z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Ten wolontariat naprawdę nie jest łatwy emocjonalnie, ale zarazem szczytny i bardzo cenny i daje nieocenione doświadczenie życiowe oraz pozwala bardziej po ludzku spojrzeć na otaczający nas świat i spotykanych ludzi” – powiedziała I. Šimonytė