„Odrodzeni Duchem” – premiera telewizyjna, której nie można przegapić!

Spektakl telewizyjny „Odrodzeni Duchem” w reżyserii Jacka Januszyka – to adaptacja utworu Juliusza Słowackiego „Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej Jego Osobowości Księcia Radziwiłła Sierotki”. Scenariusz Alwidy Bajor na potrzeby ekranizacji przygotował Sławomir Gaudyn. Producentami są Edward Kiejzik z Polskiego Teatru Studio w Wilnie oraz Mirosław Bieraza z TVP Wilno.

„Niesamowite, jak zmienia się nasz teatr, jak my się zmieniamy. Po dwunastu latach od premiery teatralnej „Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej Jego Osobowości Księcia Radziwiłła Sierotki” w reżyserii Lilli Kiejizk doczekaliśmy się premiery filmowej. Wtedy nikt by o tym nie pomyślał. I choć prezentujemy nowe podejście do tamtego spektaklu, jak i samego Juliusza Słowackiego, to jednocześnie udowadniamy, że teatr, jak i sztuka nie mają terminu ważności. I choć zmieniają się formy wyrazu, to duch pozostaje ten sam” – powiedział Edward Kiejzik.

W „Odrodzeni Duchem” występuje Edward Kiejzik – Radziwiłł Sierotka, Piotr Cyrwus – Podkomorzy, Mateusz Mikoś – ks. Ryłło, Sławomir Gaudyn – Starost, jak również Agnieszka Rawdo, Marek Kubiak, Marek Pszczołowski i inni.

Zdjęcia zostały zakończone w maju br. i powstały na zamku w Trokach, Miednikach oraz w Muzeum Historii Trok na Litwie.

Premiera spektaklu telewizyjno-teatralnego „Odrodzeni Duchem”

Program TVP Wilno

20 października 2021 r. godz. 21.05

Zamek w Trokach

25 października 2021r. godz. 19.00

Na pokaz w Trokach obowiązuje rejestracja:

trakurumai@gmail.com lub +37052855299