Odnowiono relikwiarze odnalzione w skarbcu kościoła Ducha Świętego

vdu



W odnalezionym skarbcu kościelnym było 25 przedmiotów: 4 oddzielne relikwiarze, 20 relikwiarzy podwójnych i jedna rama relikwiarza.



Relikwiarze pochodzą z II połowy XVII w.-XIX w. Eksponaty mają wielką wartość artystyczną i historyczną – odzwierciedlają tradycje wileńskiej szkoły złotnictwa i tendencje sztuki sakralnej epoki baroku, rokoko, neoklasycyzmu na Litwie. Są to relikwiarze wielu świętych, m.in., św. Felicjana, św. Urbana, św. Gaudiosa, św. Felicji, św. Justyna, św. Liberaty, św. Teresy, św. Adaukta, św. Kandyda, św. Benedykta, św. Deodata, św. Celestyna, św. Wiktorii, św. Blandyna, św. Benignego.



Skarb zawierał dzieła sakralne nie tylko specjalnie wykonane dla kościoła Ducha Świętego, ale też przeniesione z klasztorów, zamkniętych w poł. XIX w. Dlatego jest on nieocenionym źródłem informacji dla historyków i badaczy sztuki, którzy próbują odkryć ślady zaginionych cenności klasztornych.



Znalezione relikwiarze przez dugi czas przechowywano w niewłaściwych warunkach, dlatego były w bardzo złym stanie. Ich odnowieniem zajmowali się konserwatorzy, specjaiści wielu różnych dziedzin, gdyż relikwiarze wykonane z różnorodnych materiałów: drewna, srebra, miedzi, szkła, tkanin (jedwabiu, aksamitu), papieru, folii i innych elementów dekoracyjnych.



Prace restauratorskie przeprowadzono pod nadzorem specjalistki od konserwacji tkanin, pracowniczki Muzeum Dziedzictwa Kościelnego Indraji Kubilytė, która kierowała zespołem konserwatorów.



Relikwiarze nie wrócą już do Kościoła pw. Świętego Ducha. W 2020 r. zbiory ze skarbca zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego, później zaś uzupełnią stałą ekspozycję muzeum, poświęconą dziedzictwu wileńskich klasztorów.



Projekt konserwacji i restauracji relikwiarzy ze skarbca kościoła Ducha Świętego wsparły: Archidiecezja Wileńska, Litewska Rada Kultury, Ministerstwo Kultury.

źródło: bpmuziejus.lt