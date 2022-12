Odnowiono legendarną salę gimnastyczną Stołecznego Centrum Sportowego

„Ta sala gimnastyczna rzeczywiście była jednym z najbardziej zaniedbanych obiektów sportowych w całym mieście. Budynek liczy już sześćdziesiąt lat, jednak nie był remontowany przez cały okres swego istnienia, dlatego całe otoczenie było nie tylko zaniedbane, ale też niebezpieczne zarówno dla pracowników, jak i sportujących dzieci – farba odstawała od ścian, stan podłogi był niebezpieczny, a węzły sanitarne nie działały właściwie. Teraz lokal jest, w pozytywnym znaczeniu, trudny do rozpoznania“, – stwierdził Valdas Benkunskas, zastępca mera Wilna.

W ramach rekonstrukcji kompleksu sportowego przy ulicy Kauno 43, od podstaw wyremontowano trzy duże sale gimnastyki sportowej o powierzchni 246 m2, 443 m2 oraz 208 m2, a także salę choreograficzną o powierzchni 82 m2 oraz pomieszczenia administracji i pomocnicze. Łączna powierzchnia wyremontowanej części budynku stanowi 1430 m2.

Odnowiono ściany, wymieniono podłogi, sufity. We wszystkich pomieszczeniach zainstalowano nowe systemy oświetlenia, nowoczesny system wentylacji. Urządzono węzły sanitarne, prysznice, szatnie. Także wybudowano dobudówkę z windą, by budynek był dostosowany do standardu osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze urządzono podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

„Bardzo się cieszę, że główna baza gimnastyczna Stołecznego Centrum Sportowego znów działa. Będziemy tu nie tylko trenować dzieci, ale też organizować różnego rodzaju zawody. Takie otoczenie motywuje zarówno naszych wychowanków, jak i pracowników“, – zauważył Mantas Marcinkevičius, dyrektor Stołecznego Centrum Sportowego.

Prace budowlane w ramach umowy wykonała spółka UAB „VT Statyba”. Wartość prac wyniosła około 740 tys. euro. Nieco ponad 300 tys. euro na realizację projektu pozyskano z funduszy strukturalnych UE.

Na razie całe centrum gimnastyki funkcjonuje z używanym, ale wysokiej jakości posiadanym sprzętem. Jednak w najbliższym czasie w podstawowej sali na drugim piętrze planuje się zainstalowanie nowego wyposażenia, spełniającego międzynarodowe standardy: drążki, kółka, poręcze, równoważnia, materace do ćwiczeń.