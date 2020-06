Od poniedziałku Litwa otwarta także dla przybywających z Wielkiej Brytanii

Na Litwę bez przeszkód mogą przyjechać obcokrajowcy z: Rumunii, Polski, Bułgarii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Francji, Malty, Danii, Hiszpanii, Włoch, Czech, Estonii, Niemiec, Austrii, Irlandii, Norwegii, Finlandii, Szwajcarii, Islandii, Grecji, Cypru, Słowenii, Łotwy, Węgier, Słowacji, Chorwacji, Liechtenszteinu i Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Osobom przyjeżdżającym z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Rumunii, Bułgarii i Luksemburga będzie zalecana izolacja.

Nadal nie mogą przyjechać obcokrajowcy ze Szwecji i Portugalii z uwagi na wysoki wskaźnik zapadalności na COVID-19 w tych krajach.

Resort zdrowia przypomina, że ta lista obejmuje tylko kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarię, Wielką Brytanię i Irlandię Północną. Cudzoziemcy z państw trzecich mogą wjechać na Litwę dopiero po uzyskaniu zezwolenia od odpowiedzialnych instytucji litewskich, w zależności od charakteru przyjazdu – Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Ochrony Socjalnej i Pracy itp.

Lista krajów, których obywatele i mieszkańcy mogą przyjechać na Litwę, jest aktualizowana co tydzień, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w tych krajach.

Ministerstwo zaktualizowało również listę krajów najbardziej dotkniętych przez koronawirusa. Od poniedziałku przybywające z tych państw osoby będą musiały izolować się.

Z listy krajów najbardziej dotkniętych przez koronawirusa wykreślono Republikę Środkowoafrykańską, Dżibuti, Wielką Brytanię i Irlandię Północną, Kajmany, San Marino, Saint Vincent i Grenadyny, a wpisano dziewięć nowych krajów – Albanię, Antigua i Barbudę, Bośnię i Hercegowinę, Gwineę Równikową, Guam, Kazachstan, Kirgizję, Kosowo i Salwador.



Ta lista będzie obowiązywała od 29 czerwca.



Kraje uznaje się za dotknięte przez koronawirusa wtedy, gdy w nich zachorowalność na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni wynosiła ponad 25 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców.



Osoby, przyjeżdżające na Litwę z krajów znajdujących się na tej liście, w ciągu 24 godzin po przybyciu muszą zarejestrować się w Narodowym Centrum Zdrowia Publicznego. Te osoby muszą odbyć 14-dniową izolację, nawet jeśli jechali tranzytem przez kraje dotknięte.



Dotyczy to zarówno mieszkańców Litwy, wracających z tych krajów, jak i cudzoziemców posiadających zezwolenie na wjazd do naszego kraju.



Lista krajów najbardziej dotkniętych przez pandemię jest aktualizowana co tydzień, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w tych krajach:

1. Albania



2. Antigua i Barbuda



3. Arabia Saudyjska



4. Argentyna



5. Armenia



6. Azerbejdżan



7. Bahrajn



8. Bangladesz



9. Białoruś



10. Bośnia i Hercegowina



11. Boliwia



12. Brazylia



13. Chile



14. Dominika



15. Ekwador



16. Gabon



17. Guam



18. Gwatemala



19. Gwinea Równikowa



20. Honduras



21. Irak



22. Iran



23. Izrael



24. Katar



25. Kazachstan



26. Kolumbia



27. Kosowo



28. Kirgizja



29. Kuwejt



30. Macedonia Północna



31. Malediwy



32. Maurytania



33. Meksyk



34. Mołdawia



35. Oman



36. Pakistan



37. Panama



38. Peru



39. Portugalia



40. Puerto Riko



41. Republika Południowej Afryki

42. Republika Zielonego Przylądka



43. Rosja



44. Salwador

45. Singapur



46. Surinam



47. Stany Zjednoczone Ameryki



48. Szwecja



49. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca



50. Zjednoczone Emiraty Arabskie

Obywatele Litwy mogą wrócić do ojczyzny z każdego kraju, ale jeśli przybędą z krajów dotkniętych koronawirusem, w których wskaźnik infekcji koronawirusowej w ciągu ostatnich 14 dni jest większy niż 25 przypadków na 100 tys. mieszkańców, od 29 czerwca będą poddawani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.