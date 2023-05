Od jesieni – nowe bezpośrednie loty z Wilna do Dubaju, Brukseli, Teneryfy, Turynu

Kierunki te są oferowane ze względu na szybki wzrost przepływów pasażerskich w kraju.

„Przepływ pasażerów z litewskich lotnisk szybko rośnie i w tym roku powinien zbliżyć się do poziomu sprzed pandemii” – powiedział Tomas Zitikis, szef wydziału rozwoju tras lotniskowych na Litwie.

Pod koniec października zostaną uruchomione bezpośrednie loty do Brukseli (4 razy w tygodniu) i na Teneryfę (2 razy w tygodniu), w listopadzie do Dubaju (2 razy w tygodniu), a w grudniu do Turynu (raz w tygodniu).

Mantas Vrubliauskas, wiceprezes ds. rozwoju siatki połączeń Air Baltic, mówi, że nowe połączenia z Wilna to element rozwoju spółki.

Obecnie litewskie lotniska oferują ponad 80 tras lotniczych. Pasażerowie, podróżujący z wileńskiego lotniska będą mogli w sezonie letnim dotrzeć do prawie 50 destynacji, z Kowna do 30 i z Połągi – 5.