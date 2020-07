Od dzisiaj ruch pętlowy na Starym Mieście

Odwiedzający i mieszkańcy Starego Miasta wciąż będą mogli jeździć do swoich domów i miejsc pracy, a zwiedzjący do atrakcji turystycznych, jednak wjazd i wyjazd do poszczególnych części dzielnicy będzie się znajdował po tej samej stronie starówki.

Stare Miasto podzielone zostało na cztery strefy o ruchu jednostronnym. Główne wjazdy znajdują się na ulicach: Traku, Islandijos, Subačiaus i Latako, a wyjazdy na ulicach: Šventuju, Klaipedos i Universiteto.

Mapa stref o ruchu jednostronnym. Fot. Samorząd miasta Wilna

Taksówki również będą musiały dostosować się do zasad ruchu pętlowego. Celem zmian jest ograniczenie zanieczyszczenia oraz hałasu w mieście, co pozytywnie wpłynie na stan zabytkowych budynków, a także jakość życia i wypoczynku mieszkańców.

Trasy wileńskiej komunikacji miejskiej pozostaną bez zmian.

Podobne rozwiązania ograniczające ruch samochodowy w centrum miasta wprowadzone zostały już w wielu europejskich stolicach, takich jak Amsterdam, Londyn, Madryt czy Paryż.

O planowanych zmianach w ruchu drogowym informowaliśmy tutaj. Więcej informajcji znaleźć można także na stronie internetowej projektu Senamiestis 2030.