Od 1 listopada zmiany w rozkładzie jazdy linii 160 i 186A

Na linii 160 Niemenczyn-Parczew przez Czerwony Dwór i Sapieżyszki:
- w dni powszednie kursy rozpoczynające się z przystanku „Niemenczyn” o godz. 6:35 i 12:00 pojadą tylko do przystanku „Sapieżyszki”;
- z przystanku „Sapieżyszki” w stronę „Niemenczyn” odjazdy zaplanowano na godz. 7:03 i 12:23.
Na linii 186A Wilno – Windziuny przez Niemież:
- od 1 listopada, w dni powszednie, kurs o godz. 15:35 z przystanku „Dworzec” w stronę „Widziuny” oraz kurs powrotny będą realizowane trasą przez Guriai.
Aktualne rozkłady są dostępne na stronie Parku Autobusowy Rejonu Wileńskiego: https://www.vrap.lt/tvarkarasciai/. Prosimy pasażerów o sprawdzenie godzin przed podróżą.