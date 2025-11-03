Od 1 listopada zmiany w rozkładzie jazdy linii 160 i 186A

Od 1 listopada zmienia się rozkład jazdy autobusów na kierunkach niemenczyńskim i szumskim. Park Autobusowy Rejonu Wileńskiego informuje o korektach na liniach nr 160 Niemenczyn-Parczew przez Czerwony Dwór i Sapieżyszki (Nemenčinė – Pailgė przez Raudondvaris, Sapiegiškės) oraz nr 186A Wilno Dworzec Autobusowy –Windziuny przez Niemież (Vindžiūnai-Nemėžis).