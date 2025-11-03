Znad Wilii

Od 1 listopada zmiany w rozkładzie jazdy linii 160 i 186A

Od 1 listopada zmienia się rozkład jazdy autobusów na kierunkach niemenczyńskim i szumskim. Park Autobusowy Rejonu Wileńskiego informuje o korektach na liniach nr 160 Niemenczyn-Parczew przez Czerwony Dwór i Sapieżyszki (Nemenčinė – Pailgė przez Raudondvaris, Sapiegiškės) oraz nr 186A Wilno Dworzec Autobusowy –Windziuny przez Niemież (Vindžiūnai-Nemėžis).

Na linii 160 Niemenczyn-Parczew przez Czerwony Dwór i Sapieżyszki:

  • w dni powszednie kursy rozpoczynające się z przystanku „Niemenczyn” o godz. 6:35 i 12:00 pojadą tylko do przystanku „Sapieżyszki”;
  • z przystanku „Sapieżyszki” w stronę „Niemenczyn” odjazdy zaplanowano na godz. 7:03 i 12:23.

Na linii 186A Wilno – Windziuny przez Niemież:

  • od 1 listopada, w dni powszednie, kurs o godz. 15:35 z przystanku „Dworzec” w stronę „Widziuny” oraz kurs powrotny będą realizowane trasą przez Guriai.

Aktualne rozkłady są dostępne na stronie Parku Autobusowy Rejonu Wileńskiego: https://www.vrap.lt/tvarkarasciai/. Prosimy pasażerów o sprawdzenie godzin przed podróżą.

