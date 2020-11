Od 1 grudnia zmieni się harmonogram transportu publicznego w rejonie wileńskim

W określonych godzinach są odwołane:

Autobus trasy 108 (Poliklinika w Szeszkini-Suderwa): autobusy nie będą przyjeżdżały o godz. 12.20 (w niedzielę), 21.15 (codziennie) z Wilna do Suderwi, o godz. 14.10 (w niedzielę), 21.40 (codziennie) z Suderwi do Wilna.

Autobus trasy 117 (Wilno-Mejszagoła): o godz. 19.10 (codziennie) z Wilna do Mejszagoły.

Autobus trasy 124 (Poliklinika w Szeszkini – Korwie – przez Mejszagołę): o godz. 20.00 (codziennie) z Mejszagoły do Korwia i o 20.10 (w dni robocze) z Korwia do Wilna.

Autobus trasy 179 (Wilno-Pietruliszki), o godz. 15.05 (w dni robocze) z Ławoryszek do Pietruliszek, 19.10 (w dni robocze) z Wilna do Pietruliszek, o 15.20 (w dni robocze) i 20.10 (w dni robocze) z Pietruliszek do Wilna.

Autobus trasy 221 (Wilno-Kowalczuki przez Mariampol) nie będzie kursował w niedziele.