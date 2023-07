Obchody rocznicy Operacji Ostra Brama w Miednikach Królewskich

W ramach obchodów polski Teatr „Studio” w Wilnie zaprezentował spektakl muzyczno-poetycki „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”. W uroczystościach udział wzięli lokalni mieszkańcy, przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie oraz delegacja Oddziału IPN w Białymstoku, w której skład weszli dyrektor dr Mark Jedynak i Urszula Gierasimiuk, naczelniczka Oddziałowego Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku. List ambasadora RP Konstantego Radziwiłła odczytała Pani konsul Anna Pustuł.

Uroczystość zorganizował Polski Teatr „Studio” w Wilnie wraz z Wielofunkcyjnym Ośrodkiem Kultury w Rudominie. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektów regrantingowych Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

***

Operacja Ostra Brama rozpoczęła się 7 lipca 1944 r. Do 13 lipca oddziały sowieckie we współdziałaniu z AK zdobyły Wilno. Krótka radość mieszkańców Wileńszczyzny z uwolnienia się z rąk niemieckich szybko ustąpiła oburzeniu na poczynania Sowietów. Rozbrojeni żołnierze AK, wśród których znajdowało się 650 oficerów i podoficerów, w większości zostali skierowani do zorganizowanego doraźnie obozu w Miednikach, gdzie spotkały ich pierwsze represje. Według różnych źródeł od 4,4 tys. do ponad 6 tys. W świetle sowieckich dokumentów w ciągu trwającej dwa dni operacji miano rozbroić „7924 żołnierzy i oficerów z czego 4400 zostało odstawionych” do obozu w Miednikach, gdzie ulokowani zostali „w stajniach i pod gołym niebem”, a około 2,5 tys. miano zwolnić do domów.