Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Wilnie

Obchody rozpoczęły się złożeniem wieńców w Kolumbarium w parku pamięci w Tuskulanach, gdzie są pochowane bezimienne szczątki ok. 700 ofiar reżimu sowieckiego, m.in. 32 żołnierzy AK.

Hołd złożono również na wileńskim cmenatarzu na Rossie, gdzie złożone zostały kwiaty oraz znicze na grobie Sergiusza Kościałkowskiego ps. „Fakir”, komendanta oddziału partyzanckiego Armii Krajowej, który zginął 4 lutego 1945 r. w walkach z wojskami NKWD oraz na grobach innych żołnierzy AK.

Obecny na wydarzeniach attache obrony, wojskowy, morski i lotniczy ambasady RP na Litwie Sławomir Pawlikowski zaznaczył, że „Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych powinien być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, postawy patriotycznej”.

S. Pawlikowski zwrócił się do obecnej na obchodach młodzieży podkreślając, by pamiętali o bohaterach walki antykomunistycznej nie tylko 1 marca.

„ Do nas należy ten szczególny obowiązek, aby los tych bohaterów stanowił część naszego polskiego dziedzictwa narodowego i historycznego , aby pamięć o nich była zachowana i respektowana” – powiedział attache obrony, wojskowy, morski i lotniczy ambasady RP na Litwie.

Po złożeniu hołdu na cmenatrzach wileńskich, Centrum Naukowej Komunikacji i Informacji Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się premiera filmu „Fakir” w imieniu Rzeczypospolitej”.

Film opowiada o losach „Fakira”, czyli Sergiusza Kościałkowskiego, którego w filmie zagrał wileński historyk dr Tomasz Bożerocki.

„Postać „Fakira” jest niezwykle ważna dla Wilna. Świadczyć może o tym choćby fakt, że to właśnie on został wybrany jako patron wileńskiej edycji biegu Tropem Wilczym. Bardzo cieszę się więc, że przybliżymy jego postać poprzez film” – mówiił dr Tomasz Bożerocki, twórca scenariusza do filmu.