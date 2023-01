Obchody Dnia Obrońców Wolności – program wydarzeń

12 stycznia (czwartek):

14:00–19:00 – w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa odbędzie się akcja krwiodawstwa poświęcona pamięci obrońców wolności.

15:00–21:30 – będzie można odwiedzić memoriał 13 stycznia w pobliżu Sejmu.

17:00–21:30 – godziny otwartych drzwi w galeriach Litewskich Obrońców Wolności i Witraży Sejmu (I budynek).

17:00–03:00 – instalacja projekcji wideo na fasadzie katedry wileńskiej dla upamiętnienia poległych za wolność.

19:00 – na Placu Niepodległości rozpalone zostaną pamiątkowe ogniska. Zostaną one rozpalone również pod Wieżą Telewizyjną w Wilnie (17:30) oraz przy Gmachu Litewskiego Narodowego Radia i Telewizji (18:00).

20:00 – koncert „In memoriam” w kościele św. Jana: światowa premiera utworu „Mszy Bałtyckiej”.

13 stycznia (piątek):

8:00 – wszyscy mieszkańcy Litwy są zapraszani do udziału w akcji obywatelskiej „Atmintis gyva, nes liudija”, zapalenia zniczy w oknach budynków i uczczenia w ten sposób pamięci obrońców wolności.

9:00 – odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem „Žinia” poświęconym 11 marca na Placu Niepodległości.

12:00 – na Placu Niepodległości odbędzie się uroczystość podniesienia flagi państwowej.

12:30–14:30 – godziny otwarcia drzwi w galeriach Litewskich Obrońców Wolności i Witraży Sejmu (I budynek).

12:30–14:30 – będzie można odwiedzić memoriał 13 stycznia w pobliżu Sejmu.

13:30 – uroczystość ku czci zmarłych na cmentarzu w Antokolu.

17:00–03:00 – instalacja projekcji wideo na fasadzie katedry wileńskiej dla upamiętnienia poległych za wolność.

17:30 – Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej Wileńskiej.

19:00 – w kościele św. Katarzyny odbędzie się koncert „Laisvės balsas keičia pasaulį!” w wykonaniu Wileńskiej Orkiestry Kameralnej im. św. Krzysztofa i Chóru Kobiet Wileńskiego Centrum Kultury „Liepa”.

14 stycznia (sobota):

18:00 – spektakl „Juoda – Balta“ poświęcony ofiarom wydarzeń styczniowych odbędzie się w wieży telewizyjnej w Wilnie.

Podczas imprez obowiązywać będą ograniczenia ruchu

12 stycznia w godz. od 18:15 do 21:00 oraz 13 stycznia w godz. od 10:30 do 13:00 obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów na odcinku Alei Giedymina od ul. A. Goštauto do ul. Gynėjų oraz na odcinku ul. Gynėjų od ulicy A. Tumėno do Alei Giedymina.

Na podst. vilnius.lt