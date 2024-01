Obchody 80. rocznicy pacyfikacji wsi Koniuchy

W programie:

Godz. 14.30 – msza święta w kościele pw. św. Michała Archanioła w Butrymańcach;



Godz. 16.00 – uroczystość przy Krzyżu Pamięci Pomordowanych w Koniuchach, przemówienie gości, złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

Jak wynika z poczynionych ustaleń, w nocy z 28 na 29.01.1944 r. grupa partyzantów sowieckich otoczyła wieś i ok. 5-tej rano przystąpiła do ataku, który trwał 1,5 – 2 godziny. Pochodniami podpalano słomiane dachy domów, do wybudzonych, uciekających mieszkańców strzelano na oślep. W wyniku ataku zginęło co najmniej 38 osób, kilkanaście zostało rannych. Część ofiar spłonęła w swych domach, część zginęła od strzału z broni palnej.

Wśród ofiar byli mężczyźni, kobiety i małe dzieci. Spalono większość zabudowań, ocalało tylko kilka domów. Atak na Koniuchy przeprowadziła 120-150 osobowa grupa partyzantów sowieckich pochodzących z różnych oddziałów stacjonujących w Puszczy Rudnickiej.

Wszystkie dostępne źródła potwierdzają, że w styczniu 1944 roku w Koniuchach doszło do masakry bezbronnej polskiej ludności cywilnej, a napastnicy wykazali się niezwykłym okrucieństwem i bestialstwem. Najstarsza z ofiar miała 57 lat, najmłodszą było dwuletnie dziecko.