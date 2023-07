Obchody 79. rocznicy operacji „Ostra Brama”

Dziś o godz. 15.45 – zapalenie zniczy w „Kalwarii Wileńskiej” przy drodze krzyżowej. Zwieńczeniem obchodów będą uroczystości o godz. 17 w podwileńskiej miejscowości Krawczuny, gdzie 13 lipca 1944 r. została stoczona bitwa żołnierzy AK z oddziałami Wehrmachtu o Wilno.

Przed 28 laty z inicjatywy Związku Polaków na Litwie (ZPL) wzniesiono tam pomnik poległym.

Operacja „Ostra Brama” rozpoczęła się w nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku. Oprócz piechoty i artylerii w sile około 17 tys. żołnierzy Niemcy wyprowadzili tam do walki broń pancerną i siły lotnicze. Okręgi wileński i nowogródzki AK przeciwstawiły im około 10 tys. żołnierzy, wyłącznie piechoty i kawalerii. Mimo dużej przewagi wroga, Polakom udało się wyzwolić znaczną część Wilna.

Do 13 lipca, już we współdziałaniu z wojskami radzieckimi, całe miasto zostało oczyszczone z Niemców. Na Górze Zamkowej żołnierze AK wywiesili biało-czerwoną flagę, jednak już po kilku godzinach została ona zerwana przez żołnierzy radzieckich, którzy wywiesili czerwony sztandar. Później dowództwo i żołnierze AK zostali rozbrojeni; większość z nich trafiła do więzień lub została zesłana na Syberię.