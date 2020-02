Obchody 30-lecia Klubu Włóczęgów Wileńskich: Iść pod prąd i się nie zatrzymywać

vdu

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele Ducha Świętego w Wilnie. Odbył się również pochód na czele z „Lagą” i „Sznurem Jedności” ulicami Wilna na Uniwersytet Wileński. Dzisiejszy dzień podsumowało Spotkanie towarzyskie w wieloletniej siedzibie klubu.

Michał Kleczkowski, jeden z założycieli nowego Klubu Włóczęgów Wileńskich i jego pierwszy Wyga, podkreślił wagę dzisiejszej daty.

„30 lat temu, 13 lutego, postanowiliśmy na zebraniu odrodzić Klub Włóczęgów Wileńskich. Z początku miało ono mieć profil turystyczny, ale nagle się okazało, że przed wojną Klub organizował nie tylko wędrówki, ale też zajęcia, rozwijające aspekty duchowe. Później wyszło na jaw, że Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich nie miał statutu, hierarchii. Pociągała mnie ta niezależność. Uczestnicy Klubu robili wszystko na odwrót, niż im kazali starsi ludzie. Próbowaliśmy nawiązać do tamtych tradycji” – powiedział Kleczkowski.

Jak wyznał, KWW zmieniło jego życie i chciałby, aby tradycja niezależnego klubu studenckiego była kontynuowana.

Waldemar Wołodko, obecny wyga KWW, powiedział, że skoro Klub działa już całych 30 lat, znaczy, rzeczywiście jest ciekawy i potrzebny.

„To, że on wciąż żyje, oznacza, że do tej pory jest ważny. Rzeczywiście, chcemy odnaleźć tę ukrytą młodzież, organizować swego rodzaju reaktywację klubu z osobami, które chcą iść pod prąd i robić to, czego nie robią inni. Cieszę się, że tu się zebrała „stara” i „nowa” młodzież, osoby, które są z nami już od 30 lat” – przywitał zebranych obecny Wyga.

To jest dopiero początek z całorocznej serii imprez, w której się odbędą m.in. wyprawy kajakowe i piesze na Litwie oraz w Polsce, koncert reprezentacyjny dla nowych i obecnych pokoleń pod tytułem „Włóczędzy grają”, spotkanie jubileuszowe w Domu Kultury Polskiej i konferencja z wystawą cyfrową na temat historii klubu.