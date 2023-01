Obchody 160. rocznicy powstania styczniowego na Starej Rossie

Uroczystość odbyła się w kaplicy na starym cmentarzu na Rossie, gdzie w 2019 r. uroczyście pochowano szczątki przywódców i uczestników powstania odnalezione na Górze Giedymina. W swoim wystąpieniu Prezydent podkreślił litewską tradycję wolności, która przekazywana z pokolenia na pokolenie pomogła Litwinom nie zgubić się w burzach historii.

„W naszym regionie była to najbardziej masowa i najdłużej trwająca walka zbrojna XIX wieku przeciwko potędze Imperium Rosyjskiego. Powstanie 1863-1864 połączyło narody o wspólnych doświadczeniach historycznych. Stosowane w celu jej stłumienia represje – egzekucje, deportacje, zakaz prasy litewskiej, zamykanie kościołów i klasztorów – odcisnęły głębokie piętno na historii Litwy. Naród litewski jednak się nie rozpadł. Na zakaz prasy litewskiej odpowiedzieliśmy jeszcze bardziej gorliwymi staraniami o jej druk i kolportaż. Do ucisku religijnego – z żarliwszą wiarą. Próby wymazania pamięci o uczestnikach powstania – z większą miłością do Ojczyzny i jej wolności” – powiedział G. Nausėda.