O motoryzacji i międzywojennym Wilnie. Inauguracja projektu „Wilno oczyma Szwajcara”

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, minister komunikacji Jarosław Narkiewicz oraz prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski. Do Wilna przyjechali również goście ze Szwajcarii: Achim Schäfer – dyrektor Museumsgesellschaft Arbon oraz wicedyrektor Albert Kehl.

Tytułowy Szwajcar to Alfred Rietmann młody inżynier, mechanik z miasteczka Arbon, którego w 1937 roku firma „Saurer” wysłała do Wilna, by tam, jako przedstawiciel firmy był szefem zajezdni autobusowej.

Podczas konferencyjnych wystąpień prelegenci skupili się wokół dwóch dziedzin, które bez wątpienia były drogie dla Alfreda Rietmanna, czyli Wilna i motoryzacji.

Wojciech Majewski/ Fot. Joanna Bożerodska



Dr hab. Wojciech Mariusz Majewski wygłosił referat na temat historii transportu samochodowego w międzywojennej Polsce.

Anna Adamowicz opowiedziała uczestnikom konferencji o życiu kulturalnym Wilna w tym okresie.

Albertas Kazlauskas, przewodnik popularyzator historii Wilna przedstawił referat „Miasto pozostawione tylko na zdjęciach”, w którym przedstawił symbole miasta, które widoczne na zdjęciach Rietmanna, ale nie są już w dzisiejszym Wilnie.

Jako ostatni wystąpił Ričardas Žičkus, autor publikacji „Transport publiczny w Wilnie do 1941 roku”, który odkrył pamiętnik Ritmana w czasie swoich badań nas wileńskimi autobusami. Jego wystapienie zatytułowane było „Era Saurera w Wilnie”.

Nie mało miejsca poświęcono także samemu bohaterowi projektu. Alfred Rietmann to rzeczywiście postać ciekawa. Jako 24 latek trafił do nieznanego państwa, a w dodatku do jednego z najbardziej oddalonych od centrum kraju ośrodków miejskich, co było dużym wyzwaniem. Ritmann nie znał ani języka, ani kultury polskiej. Podczas pobytu w Wilnie zaprzyjaźnił się jednak z miejscową ludnością i zainteresował się. Ten okres swojego życia opisał już jako stary człowiek we wspomnieniach. Szwajcar przedstawił w nich codzienne życie i pracę mieszkańców Wilna, swoje podróże po Wileńszczyźnie i wydarzenia z początku II wojny światowej.

Fot. Joanna Bożerodska

Wspomnienia Alfreda Ritmanna uzupełniają liczne fotografie, które zrobił utrwalając nie tylko własne wspomnienia, ale też codzienność przedwojennego Wilna. Był autorem prawie 100 fotografii miasta i jego mieszkańców. Zdjęcia stały się podstawą wystawy „Wilno oczyma Szwajcara. Lata 1937-1940” zainaugurowana w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie. Już 6 grudnia o godz. 16.00 zostanie udostępniona ona zwiedzającym w Muzeum Energetyki i Techniki w Wilnie.

Elementem promującym wystawę jeszcze przed udostępnieniem ekspozycji zwiedzającym, jest publikacjakatalogu „W oparach diesla. Szwajcar w Wilnie, Lata 1937-1940”, zawierającego zdjęcia i zapiski Rietmanna – fragmenty wspomnień fotografa obejmujące czas, który spędził on w Wilnie. Książki nie można kupić, ale żeby ją dostać – wystarczy odwiedzić wystawę.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“ realizuje projekt „Wilno oczyma Szwajcara. Lata 1937-1940″ we współpracy z partnerem z Wilna – „Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych“ .

Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.