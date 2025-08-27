Nowy wyjazd z Tarandy: zmiany w organizacji ruchu

Jak poinformował samorząd, obecny wyjazd z Tarandy na ulicę Ukmergės zostanie przeniesiony około 200 metrów w kierunku północnym – dalej od zjazdu na obwodnicę.

– „Dotychczasowe rozwiązanie jest niebezpieczne – kierowcy nie mają wystarczająco dużo miejsca na bezpieczną zmianę pasa ruchu. Co więcej, obecna lokalizacja wyjazdu nie spełnia obowiązujących przepisów” – wyjaśnił mer Wilna Valdas Benkunskas.

Nowa ulica i rondo

Przy powstającym tunelu wybudowany zostanie nowy, 568-metrowy odcinek drogi z dwiema jezdniami, którego budowę planuje się zakończyć do jesieni. Na skrzyżowaniu drogi łączącej z ulicami Tarandės i Edinburgo – powstanie nowe rondo. Wzdłuż trasy zostanie zbudowany chodnik dla pieszych.

Miasto Wilno zobowiązało się do realizacji nowej drogi dojazdowej, natomiast samorząd rejonu wileńskiego ma przeprowadzić modernizację ulicy Nesvyžiaus w Bukiszkach.

Tunel do 2026 roku

Budowę tunelu, zlokalizowanego około 300 metrów od stacji paliw „Emsi” w kierunku Ukmergė, prowadzi spółka „YIT Lietuva”. Koszt inwestycji to 6,2 mln euro. Zakończenie prac zaplanowano na maj 2026 roku.

Samorząd rejonu wileńskiego podkreśla, że nowa infrastruktura poprawi przepustowość ruchu w szybko rozwijających się okolicach granicy Wilna i rejonu.

Od 2017 roku, czyli od otwarcia Zachodniej Obwodnicy Wilna, w godzinach szczytu w rejonie wjazdu do Tarandy tworzą się duże korki. Według władz, dzięki tunelowi i zmianom w organizacji ruchu natężenie spadnie, a ryzyko wypadków drogowych zostanie znacząco zredukowane.