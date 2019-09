Nowy teledysk zespołu Folk Vibes

vdu

„Często mamy występy w Polsce, gdzie nas proszą o wykonanie utworów litewskich. Do programu załączyliśmy litewską pieśń sutartinė, która nie ma odpowiedników na świecie. Litewskie wielogłosowo przeplatane polifoniczne pieśni zostały wciągnięte na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego Unesco!” – skomentowała kierowniczka zespołu Renata Juzokienė.



Renata Juzokienė/Fot. Joanna Bożerodska

„Muzykę ludową interpretujemy we współczesnej formie, wykorzystując instrumenty elektroniczne i współczesne brzmienia. Tym samym kierowaliśmy się tworząc teledysk do piosenki „Ridikėlis”, w którym chcieliśmy pokazać, jak muzyka wpływa na rutynę współczesnego człowieka, nadając jej radosnych barw. Sceny teledysku nagraliśmy nie tylko na starówce miasta, lecz również w tle wileńskich murali, co też, jak i w naszej twórczości, pokazuje zderzenie się współczesności z przeszłością”.

Wideo i zdjęcia – Joanna Bożerodska

Muzyka i animacja – Ignas Juzokas

Scenariusz – Joanna Bożerodska, Renata Juzokienė



Folkowo-elektroniczny zespół Folk Vibes powstał w 2014 roku w Wilnie z potrzeby zachowania tradycji folkloru ojczystego oraz z nadzieją kultywowania kultury ludowej wśród młodzieży. Zespół poszukuje nowych form przekazu artystycznego, aranżując pieśni regionalne Wileńszczyzny, Litwy i Polski i podejmując próbę uwspółcześnienia opracowywanych utworów. Członkowie zespołu swą karierę zaczynali w Zespole Pieśni i Tańca „Wilenka”, działającego w Gimnazjum im. W. Syrokomli.