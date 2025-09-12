Nowy most pieszo-rowerowy przez Wilię

Jak przekazano, wykonawcy proszą mieszkańców i gości Wilna, by nie schodzili na dolne nabrzeże Wilii i – zgodnie z oznakowaniem – omijali pieszo lub rowerem teren budowy. W tym celu po obu stronach Wilii wyznaczono tymczasowe trasy objazdowe oraz ciągi dla pieszych. Zmiany będą obowiązywać przez cały okres robót, do końca 2026 r., kiedy planowane jest zakończenie inwestycji.

Nowy obiekt ma mieć ok. 112 m długości i ok. 14 m łącznej szerokości. Największe dźwigary będą miały 47,1 m długości, a ich masa sięgnie ok. 9 ton.

Mer Wilna Valdas Benkunskas podkreśla, że od 2003 r., gdy powstał Most Króla Mendoga, w Wilnie nie zbudowano żadnego nowego mostu przez Wilię.

– „Natężenie ruchu rośnie, zmieniają się nawyki mieszkańców – dlatego potrzebne są połączenia nie tylko dla samochodów, lecz także dla pieszych i rowerzystów. Nowy most połączy zachodnie dzielnice stolicy – Zwierzyniec, Karolinki, Wierszuliszki, Justyniszki, Zameczek – ze Starym Miastem” – zaznaczył.

Jak informuje Tadas Daškevičius, dyrektor techniczny spółki Tilsta realizującej prace na zlecenie samorządu, roboty rozpoczną się od wbijania ścianek szczelnych najpierw na jednym, a następnie na drugim brzegu Wilii. Dopiero potem ruszą zasadnicze prace konstrukcyjne.

– „Będzie to most o konstrukcji łukowej. Ustrój nośny – łuki i pomost – powstanie z drewna. Jedynie fundamenty będą żelbetowe, a elementy drewniane zostaną połączone stalowymi wkładkami” – wyjaśnił, dodając, że formą obiekt będzie zbliżony do Mostu Króla Mendoga.

Współzałożyciel biura „Do architects”, architekt Algimantas Neniškis, wskazuje, że drewno wybrano ze względu na związek z charakterem Zwierzyńca i tradycją jego drewnianej architektury.

W trakcie budowy powstaną dwie ściany oporowe oraz ciągi piesze umożliwiające wyjście z nabrzeży Wilii na górny poziom. Schody w środku mostu zapewnią dodatkowe, wygodne dojście na pomost bezpośrednio z nabrzeża. W rejonie przyczółków zaplanowano nowe strefy rekreacji i spotkań, remont odcinka ul. A. Goštauto, nowe przejście dla pieszych przy moście oraz modernizację oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej.

Obiekt nieoficjalnie nazywany jest „mostem Alberto”, jednak – jak podkreśla samorząd – ostatecznej decyzji w sprawie nazwy jeszcze nie podjęto. Koszt budowy ma wynieść ok. 12 mln euro.