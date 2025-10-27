Mickuny zyskały nowoczesne ambulatorium. Komfortowa opieka zdrowotna bliżej domu

Mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz biorąc udział w ceremonii otwarcia, podkreślił, że priorytetem samorządu jest zapewnienie mieszkańcom kluczowych usług jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.

„Cieszymy się, że w Mickunach rozwijane są usługi istotne dla mieszkańców, zapewniające wygodniejsze i wyższej jakości życie codzienne. Zaktualizowana przychodnia daje możliwość lokalnym mieszkańcom korzystania z wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej, usług stomatologicznych i pielęgniarskich w pobliżu ich domów. To ważny krok w umacnianiu systemu zdrowotnego naszego regionu oraz zapewnianiu lepszego dostępu do usług dla osób starszych i o mniejszej mobilności. Takie projekty wzmacniają społeczność lokalną i tworzą atrakcyjne, harmonijnie rozwijające się środowisko mieszkaniowe w rejonie Wilna” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Powierzchnia przychodni została zwiększona z 98 m² do 158 m². Podczas modernizacji całkowicie odnowiono gabinety fizjoterapeuty, położnika-ginekologa, pokój zabiegowy, pomieszczenie wypoczynkowe, a także powiększono gabinet stomatologiczny oraz stworzono przestronniejszą strefę oczekiwania dla pacjentów. W przychodni zainstalowano sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniając tym samym wygodny dostęp do usług dla wszystkich pacjentów, niezależnie od ich możliwości fizycznych.

„Cieszę się, że pracownikom stworzono komfortowe i jasne warunki pracy. Takie środowisko sprzyja dobremu samopoczuciu emocjonalnemu i przyczynia się do lepszej jakości pracy oraz satysfakcji pacjentów” – powiedziała wicemer rejonu wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė.

Obecnie w ambulatorium w Mickunach pracuje zespół specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej z różnych dziedzin. Świadczone są usługi medycyny rodzinnej, opieki stomatologicznej oraz pielęgniarskiej w domach pacjentów. Zaktualizowana infrastruktura pozwala na zapewnienie jeszcze sprawniejszej obsługi, wygodniejszych konsultacji i szerszego zakresu usług.

Ambulatorium w Mickunach to nie tylko lepsze warunki pracy dla specjalistów zdrowia, ale także wyższa jakość usług dla mieszkańców, zachęcających do regularnych badań profilaktycznych oraz rozwoju zdrowych nawyków życiowych. Ponadto, 15 października br. podpisano umowę najmu z firmą „Ramunėlės vaistinė”, która wkrótce rozpocznie działalność obok przychodni. To jeszcze bardziej poprawi zakres usług zdrowotnych dostępnych dla mieszkańców tej miejscowości.

Remont pomieszczeń został zrealizowany w ramach projektu „Tworzenie centrum zdrowia w rejonie Wilno” nr 09-022-P-0004. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, a całkowita wartość prac budowlanych z funduszy UE wyniosła 123 690,41 EUR.

Adres przychodni: Mickūnų g. 3, wieś Mickuny, rejon wileński.