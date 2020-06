Nowe źródełka z wodą pitną już działają

Upały poważnie dają nam się we znaki. Temperatury ok. 28 st. C. mają utrzymywać się przez najbliższe dni. Musimy pamiętać o dobrym nawodnieniu organizmu. Z pomocą przychodzi Miejskie Przedsiębiorstwo ,,Vilniaus Vandenys", które uruchamia kolejne punkty z wodą źródlaną, dzięki czemu będziemy mogli ugasić pragnienie w środku miasta oraz napoić zwierzęta.