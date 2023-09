Nowe spektakle, festiwale i wyjazd do Chicago. O planach Polskiego Teatru Studio w Wilnie opowiedział Edward Kiejzik

Jeszcze we wrześniu Polski Teatr Studio w Wilnie powróci do kilku spektakli, będzie także obecny na IV festiwalu sztuki “Trans/misje Balticum 2023”, a za nieco ponad tydzień będą go mogli oglądać widzowie w Stanach Zjednoczonych. W planach na najbliższe miesiące ma także kilka premier. O nowym sezonie artystycznym w Polskim Teatrze Studio w Wilnie rozmawialiśmy z aktorem tego teatru Edwardem Kiejzikiem.