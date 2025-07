Nowe przechowalnie rowerowe i więcej ścieżek

90 z planowanych przechowalni zostanie rozmieszczonych w 20 dzielnicach Wilna na podstawie głosowania mieszkańców – najwięcej, bo aż 15, powstanie w Werkach. Kolejnych 26 lokalizacji wybrali specjaliści z „Judu” w 14 najgęściej zaludnionych częściach miasta.

Nowe obiekty mają być budowane w latach 2026–2027, a planowany budżet inwestycji wynosi 5,2 mln euro.

Według danych spółki, od momentu uruchomienia pierwszych przechowalni zarejestrowano w nich ponad 30 tysięcy wizyt, co daje średnio ponad 2,5 tysiąca użytkowań miesięcznie.

„To tylko potwierdza, że tego rodzaju infrastruktura jest niezbędna w rozwijającym się Wilnie, w którym coraz dynamiczniej rozwija się sieć rowerowa” – mówi cytowany w komunikacie Jonas Damidavičius, kierownik ds. transformacji mobilności w „Judu”.

Obecnie mieszkańcy Wilna mają do dyspozycji 20 bezpłatnych przechowalni rowerów zlokalizowanych m.in. w dzielnicach Leszczyniaki, Fabianiszki, Wierszuliszki, Żyrmuny i Antokol. Można w nich zostawić zarówno rowery tradycyjne, jak i elektryczne oraz hulajnogi.

Każda przechowalnia mieści od kilkunastu do kilkudziesięciu pojazdów, a dostęp do niej jest możliwy za pomocą karty „Judu” lub tzw. karty wilnianina (vilniečio). Obiekty są monitorowane kamerami, a wewnątrz znajdują się narzędzia do podstawowej naprawy rowerów.

To nie jedyna inwestycja w rowerową infrastrukturę. Samorząd zapowiada również, że co roku będzie instalować około 350 nowych stojaków rowerowych, a do 2027 roku sieć ścieżek rowerowych ma się rozrosnąć z obecnych 170 do 210 kilometrów.