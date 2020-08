Nowe autobusy trafiły też do polskich szkół

Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu otrzymało kolejny nowy autobus szkolny. Kluczyki od autobusu szkolnego zostały również przekazane Szkole Podstawowej w Bujwidziszkach w rejonie wileńskim.

Społeczność Gimnazjum w Niemieżu cieszy się z przyjęcia kolejnego autobusu szkolnego i wyraża nadzieję, że dodatkowy pojazd ułatwi organizację dowożenia uczniów.

„Nasze gimnazjum liczy około 700 uczniów. W zeszłym roku codziennie z transportu szkolnego korzystało około 130 dzieci. W tym roku szkolnym zapotrzebowanie na dowóz jest większe, szacujemy, że o około 20 proc. więcej dzieci trzeba będzie dowozić do szkoły i z powrotem. Autobus szkolny każdego dnia wykonywał 3 rejsy rano i 5 rejsów po lekcjach, aby dowieźć dzieci z miejscowości oddalonych o ponad 3 km od gimnazjum.” – powiedziała wicedyrektor ds. gospodarczych Wanda Artimavičienė.

Autobusy są przeznaczone do przewożenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów mieszkających we wsiach i miasteczkach oddalonych o ponad 3 km od szkoły, aby skrócić podróż do lub ze szkoły. Żółtymi autobusami uczniowie udają się też na wycieczki, konkursy czy inne zajęcia poza szkołą.

Ministerstwo Oświaty wyposaża szkoły w autobusy od 2000 roku. Wczoraj szkołom przekazano uroczyście 25 nowych autobusów. Do końca roku ministerstwo planuje zakup kolejnych 40 autobusów szkolnych.

