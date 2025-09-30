Nowa szkoła dla dzieci żołnierzy z Niemiec w Wilnie

– Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę we wrześniu; dziś oficjalnie otwieramy oddziały przedszkolne, „zerówkowe” i klasy początkowe – powiedziała we wtorek w radiu LRT R. Popovienė.

Jak dodała, 17 uczniów edukacji początkowej uczy się w dwóch klasach łączonych – według niemieckiej podstawy programowej i w języku niemieckim. W szkole pracują dyrektorka i nauczycielki z Niemiec, natomiast w grupach zerówkowych i przedszkolnych język niemiecki prowadzą także nauczycielki z Litwy.

Wiceminister ochrony Tomas Godliauskas zaznaczył, że do końca 2027 r., gdy brygada niemiecka ma osiągnąć pełne rozmieszczenie na Litwie, wstępne szacunki przewidują napływ ok. 700 dzieci żołnierzy.

– W perspektywie długofalowej w Wilnie planowana jest budowa nowej szkoły, a w Kownie – pełna modernizacja szkoły podstawowej „Žiburys” – zapowiedział.

– Do 2027 r. wciąż pozostaje wiele prac do wykonania – dodał.

Mer Wilna Valdas Benkunskas zwrócił uwagę, że niemieckie szkoły mają odmienne normy techniczne niż litewskie placówki oświatowe.

– Uzgodniliśmy wszystkie kwestie i w oddanych do użytku pomieszczeniach wizualnie nie widać istotnych różnic względem naszych przedszkoli czy klas szkolnych – podkreślił.

Według mera, miasto planuje nową szkołę dla dzieci żołnierzy z Niemiec u zbiegu ulic Drujos i Zarasų. Lokalizacja jest wstępna — finalne decyzje zapadną po uzyskaniu wymaganych zgód po stronie litewskiej i niemieckiej.

We wtorek odbędzie się oficjalne otwarcie szkoły „Deutsche Schule Vilnius”, zorganizowanej w budynku Centrum Kształcenia Osób Niewidomych i Niedowidzących. Ministerstwo Ochrony zapowiada, że od roku szkolnego 2026/2027 planowane jest uruchomienie także wyższych klas.

Obecnie na Litwie przebywa 28 rodzin żołnierzy niemieckiej brygady, a do października spodziewany jest przyjazd kolejnych 33 rodzin z dziećmi. W krótkiej perspektywie dzieci wojskowych mogą wybierać między prywatnymi szkołami międzynarodowymi a nową niemiecką szkołą; dodatkową opcją w edukacji przedszkolnej jest państwowe przedszkole „Dainorėliai”, gdzie od 2024 r. działają dwie grupy niemieckojęzyczne. W dłuższym horyzoncie planowane jest utworzenie stałych niemieckich placówek oświatowych w Wilnie i Kownie.

W lipcu rząd przeznaczył blisko 2 mln euro na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci żołnierzy niemieckiej brygady. Zgodnie z porozumieniem Litwy i Niemiec, do końca 2027 r. na Litwie ma zostać rozmieszczona brygada „Litwa” licząca około 5 tys. żołnierzy i cywilów. Ponieważ jednostki będą stacjonować w rejonie Wilna i Kowna, przedszkola i szkoły dla ich dzieci powstają właśnie w tych miastach. W Kownie pomieszczenia dla dzieci żołnierzy planuje się przygotować w szkole A. Stulginskio do marca przyszłego roku, a do 1 września 2028 r. dzieci mają uczyć się i uczęszczać do przedszkola przy ul. Verkių.