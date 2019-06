Nowa piosenka Romka Ławrynowicza: „Dziękuję światu za wszystko, co mi dał”

vdu

„To piosenka o bezgranicznej wdzięczności dla świata, dla wszechświata. Dziękuję światu za wszystko, co mi dał – za wszystkie moje młodzieńcze doświadczenia, za rodzinę, za żonę. Nie mówię „Bóg” w sensie katolickim – mówię „Bóg” w sensie uniwersalnym, absolutnym, w sensie łączącym wszystkie religie. To jakaś wyższa siła będąca nad nami, która dała nam to życie, dała możliwość przeżywania wszelkich doświadczeń. Jest to więc piosenka duchowa, ale nie w sensie katolickim – chociaż w katolickim też. Szanuję ludzi idących co niedzielę do kościoła, bo jest to tak samo ważna forma obcowania z siłą wyższą. Nieważne, jakiego jesteś wyznania, ważne, że jesteś człowiekiem, chcesz tworzyć dobro” – opowiada w rozmowie z zw.lt Romuald Ławrynowicz.

Dlaczego tym razem piosenka, a nie jak do tej pory poezja? Przed laty Romek Ławrynowicz był znanym wileńskim poetą młodego pokolenia, członkiem grupy artystycznej SIEKIEL. Po studiach reżyserskich w Łodzi stworzył między innymi pełnometrażowy film fabularny „Łaskotki” („Kutenimai”), reżyserował oraz występował w serialach. Ostatnio tworzy projekty komercyjne, reklamy.

„Muzyka nie jest mi obca. Jeszcze w szkole przez parę lat uczyłem się gry na gitarze klasycznej i mam podstawowe rozumienie o tym, czym jest gama, solfedżio, tonacja. Od tamtej pory tworzyłem muzykę na komputerze, korzystając między innymi z programów Fruity Loops i Ableton Live. Eksperymentowałem dla własnej przyjemności. Dla pieniędzy robię filmy, reklamę, ale dla przyjemności zawsze tworzyłem muzykę” – tłumaczy Ławrynowicz.

Jak dodaje, piosenka „Thank You” jest „jednym z najważniejszych rezultatów, które osiągnąłem ostatnio w muzyce”.

„Teksty w piosenkach to właśnie jest poezja, która razem z muzyką jest dostępna dla mas. Pisząc poezję, zawsze sądziłem, że poezja lepiej dociera do ludzi, kiedy jest zawarta w piosence. A najlepiej dociera wtedy, kiedy brzmi w światowym języku angielskim” – podkreśla twórca.

Romek Ławrynowicz zauważa, że nowa piosenka jest swego rodzaju „powrotem do rzeczy fundamentalnych”. Jak mówi, to dopiero początek i nie wiadomo, w jakim kierunku pójdą kolejne utwory. Artysta zapowiada, że w ciągu miesiąca światło dzienne ujrzy jeszcze jedna jego piosenka.