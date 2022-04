Nowa instalacja „Tworzę Wilno” „Konfesjonał” zaprasza do rozmowy

„Pomysł narodził się z myślą o transformacji przestrzeni miejskich. „Konfesjonał” zainstalowany na terenie zburzonego kościoła Św. Józefa przez cara podkreśla katolickie dziedzictwo Wilna i przypomina o ciągłych drastycznych zmianach w miastach i ludziach, którzy ich doświadczają. Ścianki rozdzielające rzeźbo-ławkę na sekcje pozwoli znajomym lub nieznajomym rozpocząć rozmowę w nowy, niedoświadczony sposób – z kimś innym, sobą, inną kulturą” – mówią artyści.

Według nich przeniesienie konfesjonału do przestrzeni publicznej manifestuje przesłanie Wilna jako miasta otwartego i ciągle zmieniającego się, zachęca do dialogu na temat zmian w przestrzeni publicznej i pozwoli mieszkańcom Wilna doświadczyć granicy między tym, co publiczne a intymne, religijne i świeckie, między otwartym i zamkniętym, między teraźniejszością i przyszłością miasta.

Po zbudowaniu rzeźby autorzy zdali sobie sprawę, że z rzeźbo-ławki wilnianie i goście miasta będą mogli spojrzeć na wieże Wileńskiego kościoła katolickiego Św. Trójcy obrządku Greckiego, w którym Msza św. odprawiana jest wyłącznie w języku ukraińskim. W obliczu wojny zburzone miasta ukraińskie przypominają o kruchości miast.

Pomysł na ławkę po raz pierwszy zrealizowano latem 2015 roku w Kopenhadze, w Galerii Nikolaj Kunsthal, która mieści się w dawnym kościele. Wilno ma dużo miejsc, w których kiedyś byli domy modlitwy. Artyści przywieźli pomysł rzeźbo-ławki do domu i przeprojektowali ją dla swojego miasta. Na etapie projektowania rzeźbo-ławka podróżowała po kilku miejscach Wilna i po długim procesie przebywała w skwerze Lazdynai Sowa, gdzie kiedyś znajdował się kościół św. Józefa Oblubieńca.

„Konfesjonał” to jeden z 12 projektów „Tworzę Wilno”. Do konkursu wpłynęła rekordowa liczba 188 zgłoszeń. Zainicjowany przez miasto program „Tworzę Wilno” ożywia zapomniane przestrzenie stolicy.



Fot. Sauliaus Žiūros

Na podst. Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt