Nowa biblioteka w Leszczyniakach przyciąga odwiedzających

Po kilkunastomiesięcznym remoncie obiekt o powierzchni 346 m² zachwyci odwiedzających nie tylko odnowionym wnętrzem, ale także nowym wyposażeniem i uzupełnionym zasobem książek.

W ramach remontu zrealizowanego ze środków Urzędu Miasta Wilna mającego na celu dostosowanie pomieszczeń do działalności biblioteki i potrzeb zwiedzających, biblioteka została wyposażona w nowe meble, komputery, sprzęt drukarski i kserograficzny. Odwiedzający będą mogli korzystać z zarówno z usług czytelniczych, jak i otwartych zbiorów literatury dla dorosłych i dzieci.

Biblioteka oferuje obecnie 6 stanowisk pracy dla dorosłych oraz 4 czytelnie komputerowe dla dzieci z bezpłatnym dostępem do internetu. W czytelni periodyków czytelnicy znajdą różnorodne gazety i czasopisma. Ci, którzy cenią sobie naukę lub pracę w bibliotece znajdą miejsce dla siebie w jednym ze specjalnie przygotowanych pomieszczeń do pracy dla grup do 8 osób lub sali konferencyjnej na 25 miejsc wyposażonej we wszystkie niezbędne urządzeniami audio i wideo.

Odwiedzający bibliotekę mogą także skorzystać z mini sali kinowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt do transmisji audio i wideo, a także kącik zabaw i rekreacji dla dzieci z telewizorem i konsolą do gier. Pomieszczenia biblioteczne przystosowane są dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a przy budynku znajduje się parking.

W nowej bibliotece odwiedzający będą mogli wybrać coś dla siebie spośród zaktualizowanej kolekcji publikacji dla dzieci, dorosłych, a także osób czytających w języku rosyjskim, angielskim i inych, składającej się z ponad 29 tys. różnych tytułów. Istnieje również możliwość wypożyczenia w domu gier planszowych, puzzli i czytników książek elektronicznych.

Biblioteka w Leszczyniakach planuje organizację różnego rodzaju imprez, wystaw prac lokalnej społeczności, warsztatów artystycznych, spotkań z twórcami i artystami oraz letnich obozów dla dzieci. Pod koniec września zostanie otwarta sala z puzzlami dostosowanymi do umiejętności czytelników od 10 roku życia.

Biblioteka otwiera swoje drzwi dla czytelników w dni powszednie od 10:00 do 19:00 oraz w soboty od 10:00 do 17:00.

Biblioteka w Leszczyniakach jest jednym z siedemnastu oddziałów Biblioteki Głównej Miasta Wilna. To szósty oddział biblioteki poddany renowacji w ostatnich dwóch latach.