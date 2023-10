Novarturas wstrzymuje wycieczki do Jordanii

Przedstawicielka organizatora Miglė Bielinytė powiedziała, że osobom, które planują udać się do Jordanii proponowane jest przeniesienie podróży lub elastyczny wybór najdogodniejszej dla nich opcji. Wszelkie informacje mają dotrzeć do klientow poprzez pośredników, którzy koordynowali wyjazd. W związku z działaniami wojennymi w Izraelu, w weekend Novaturas odwołał trzy wycieczi zaplanowane do Izraela. Anulowane zostały też wycieczki do tego kraju z Egiptu.

Prezes Litewskiej Izby Turystyki Žydrė Gavelienė, powiedziała, na razie nie zaobserwowano masowego odwoływania wicieczek do krajów sąsiadujacych z terytoriami objętymi konfliktem. Sytuacja jednak zmusza turystów do częstszego zadawania pytań czy wyjazdy się odbędą i jak mająsię odbywać.