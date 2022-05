Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Doroteusz Fionik

Jego pasją jest pielęgnowanie lokalnej tradycji. W domu swojej prababki stworzył przed laty Muzeum Małej Ojczyzny, które dzisiaj jest już prawdziwym skansenem. Doroteusz Fionik, gość kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” nie wyobraża sobie porzucenia tradycji. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem przyznaje, że tradycja to dla niego przede wszystkim język, ludowe pieśni i rodzinne przekazy, a także pielęgnowanie własnej tożsamości. Doroteusz Fionik uważa, iż przywiązanie do lokalnej tradycji nadaje sens życiu, pozwala lepiej zrozumieć siebie i innych. Opowieść Doroteusza Fionika to opowieść o miłości do małej ojczyzny.