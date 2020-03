Nie zapominajmy o niedzieli. W Radiu Znad Wilii jutro transmisja Mszy Świętej z Kalwarii Wileńskiej

vdu

„Kościół solidaryzuje się z całym społeczeństwem w obliczu zagrożenia, ale warto nie zapominać o tym, że jesteśmy w czasie Wielkiego Postu. Bóg zaprasza nas teraz szczególnie do refleksji w samotności, do wypełniania nakazu Ewangelii: „wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu”. Spójrzmy na ten czas, który przeżywamy również jako na szansę na głębsze przeżycie Wielkiego Postu” – mówi ks. Walenty Dulko, który jutro będzie się modlił w Kalwarii Wileńskiej, wspólnie ze słuchaczami Radia Znad Wilii.

„Bardzo się cieszę z inicjatywy mediów, dzięki której osobom, zwłaszcza tym z grupy ryzyka, będzie umożliwiony udział w Eucharystii. Musimy troszczyć się o siebie nawzajem. Wiem, że w naszej parafii jest to szczególnie potrzebne, bo w niedzielę rano kościół jest zwykle całkowicie wypełniony” – podkreśla kapłan.

Kalwaria Wileńska od 350 lat jest miejscem pielgrzymek, jako jedyne na Wileńszczyźnie sanktuarium Męki Pańskiej i miejsce przechowywania relikwii Krzyża Świętego.

Msza święta z kościoła Odnalezienia Krzyża Świętego będzie transmitowana 15 marca, o godz. 9.00, w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM jak również na portalu zw.lt i na naszym profilu na Facebooku.