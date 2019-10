Nie tylko Rossa: SKOnSR informuje o porządkach na wileńskich cmentarzach

vdu

W sobotę zrzeszona na Facebooku grupa „Wilno”, łącząca miłośników tego miasta, spotkała się na Cmentarzu Bernardyńskim, by posprzątać jedną z najstarszych wileńskich nekropolii. Do inicjatywy dołączyła się także członkini SKOnSR Terenia Dzikiewicz.

Grób patrona swojej szkoły posprzątali już uczniowie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie wraz z nauczycielką, członkinią SKOnSR Jolantą Nowosielską sprzątali groby patrona szkoły Władyslawa Syrokomli i jego najbliższych na Starej Rossie. Posadzono cebulki tulipanów, złożono wiązanki, zapalono znicze. Potem uczniowie udali się na cmentarz w Kalwarii Wileńskiej, by oddać cześć Jerzemu Surwile – jednemu z założycieli Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, byłemu absolwentowi Syrokomlówki, wieloletniemu członkowi Rady Szkoły, Komitetu Rodzicielskiego, dziennikarzowi, publicyście i miłośnikowi Wilna i Wileńszczyzny w 10 rocznicę jego śmierci.

Prezes SKOnSR Dariusz Żybort wraz z członkami Komitetu Terenią Dzikiewicz i Dariuszem Lewickim odwiedzili oraz sprzątnęli groby założycieli organizacji non-profit: Olgierda Korzenieckiego na Starej Rossie i Haliny Jotkiałło na cmentarzu św. Piotra i Pawła na Antokolu.

Akcja ,,Wielkie sprzątanie starych wileńskich nekropolii” rozpoczęła się 16 października. Sprzątanie potrwa do 31 października włącznie. Do włączenia się do akcji zachęceni są wszyscy mieszkańcy Wileńszczyzny. W sprawie sprzątania Rossy, przed przyjściem należy się skontaktować z administratorką cmentarza, Nijolą Minosianienė (tel.: 861525887) w sprawie omówienia czasu przybycia. Narzędzia niezbędne do sprzątania udostępnią organizatorzy akcji.