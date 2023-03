Nie będzie ponownego liczenia głosów w rej. wileńskim

Potwierdzono, że wybory mera rej. wileńskiego wygrał socjaldemokrata Robert Duchniewicz, zdobywając 50,2% głosów i pokonując kandydata z ramienia AWPL-ZChR Waldemara Urbana, który zdobył 49,07% głosów. Kandydat socjaldemokratów wygrał wybory przewagą 526 głosów.

Po przegranej AWPL-ZChR, która kierowała rejonem od jego powstania w 1995 r., złożyła kilka skarg dotyczących drugiej tury wyborów. Jednym z oskarżeń było m. in. to, że w lokalach wyborczych służbę pełnił Związek Strzelców. AWPL-ZChR oceniła to jako presję na mniejszości narodowe.

Po tym, jak komisja wyborcza rej. wileńskiego odmówiła ponownego przeliczenia głosów, w czwartek doszło do bezprecedensowej sytuacji, kiedy to na polecenie mer rejonu Marii Rekść nie dopuszczono do wywiezienia kart do głosowania.

Na miejsce udała się policja, funkcjonariusze eskortowali transport z kartami na miejsce składowania.

Policja poinformowała później, że po dokonaniu oceny działań osób odpowiedzialnych za zamieszki zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu ewentualnej odpowiedzialności karnej.