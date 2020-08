Netflix nakręci nowy serial w Wilnie – aktorzy poszukiwani

Agencja „Actors Agency Lithuania” ogłosiła nabór aktorów do nowego serialu Netflixa w sieciach społecznościowych. Jak podaje, zdjęcia do serialu w stolicy zaplanowano na połowę września. Obecnie poszukiwani są mężczyźni w wieku 18-80 lat, chętnych do udziału w kilku masowych scenach w więzieniu. Potencjalni aktorzy muszą mieć bardzo smukłą sylwetkę.

W innym ogłoszeniu agencja podaje, że szuka także dziewcząt w wieku od 18 do 22 lat, które miałyby zagrać w kilku krótkich, dość intymnych scenach. Czas zdjęć zaplanowano na wrzesień-listopad.

W styczniu tego roku amerykańska telewizja internetowa Netflix nakręciła w więzieniu na Łukiszkach czwarty sezon serialu „Stranger Things”. W zeszłym roku w Wilnie powstał także serial detektywistyczny „Młody Wallander”. Natomiast miniserial „Czarnobyl”, stworzony przez innego amerykańskiego giganta telewizyjnego – HBO, nakręcony w wileńskich Fabianiszkach i Wisaginii, odniósł światowy sukces.