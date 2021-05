Nauka w szkołach rejonu wileńskiego: zmiany od 10 maja

Po tym, jak rząd zezwolił na powrót uczniów do szkół, od poniedziałku, 3 maja do szkół podległych Samorządowi Rejonu Wileńskiego powrócili abiturienci, a już od 10 maja do ławek szkolnych będą mogli wrócić uczniowie klas 5-11.