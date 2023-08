Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w Wilnie pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

7 września, godz. 18.00, kawiarnia „Sakwa” (ul. M. K. Paco 1/2, Wilno)

„To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu” – podkreślił w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

„Nad Niemnem” to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono, m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. „Nad Niemnem” cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. „Nad Niemnem” to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

W programie organizowanego przez Instytut Polski w Wilnie i Ambasadę RP w Wilnie wydarzenia znajdzie się, m.in. krótki wykład dr Ireny Fedorowicz z Uniwersytetu Wileńskiego o epoce, w której powstała powieść, o ich autorce, inscenizacja kilku scen z powieści w wykonaniu Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie oraz czytanie fragmentów przez wszystkich chętnych. Na gości czekać będzie też drobny poczęstunek oraz literacki konkurs z nagrodami.

Organizatorzy przygotują teksty powieści, które można będzie przeczytać, ale zachęcamy także do wcześniejszego wyboru tekstów. Teksty dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy/narodowe-czytanie/2023-nad-niemnem/tekst-utworu

Uwaga, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w kawiarni obowiązują bezpłatne zaproszenia. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację drogą e-mailową pod adresem [email protected] do 5 września. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: „Narodowe Czytanie 2023”. W treści wiadomości prosimy o podanie swego imienia, nazwiska i numeru telefonu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie w języku polskim. Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP w Wilnie, Polskie Studio Teatralne, kawiarnia „Sakwa”.