Narkiewicz: Teraz wyzwaniem jest, aby znaleźli się chętni studiowania na polonistyce

„Wspominając zwłaszcza wydarzenia sprzed dwóch lat wiele osób zapewne by się zdziwiło, że polonistyka nie tylko istnieje, ale będzie się rozwijała. Na jej bazie powstało centrum, które będzie działało dwustronnie – nie tylko kształciło nauczycieli, ale i doskonaliło ich kwalifikacje. Możliwe będzie zdobycie dodatkowej specjalizacji. W tym roku będzie to pięć programów: język litewski z językiem polskim, angielski z językiem polskim, nauczanie klas początkowych oraz kształcenie przedszkolne z dodatkowym językiem polskim. To jest kulminacja jednego etapu i początek drugiego etapu, który jest dla nas wszystkich wyzwaniem. To, że przeszliśmy przez różne perturbacje, świadczy o jednym – potrafimy nie ustąpić, dążyć do rzeczy nawet niemożliwych, zrzeszyć się i każdy na swoim stanowisku skutecznie działać” – ocenił Jarosław Narkiewicz.

Jak dodał, „Nyła to nieugięta pozycja polityczna Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, a także osobiste poręczenie i pozycja, żeby zachować te dwie polonistyki – edukologiczną i filologiczną – prezesa Waldemara Tomaszewskiego”.

Jarosław Narkiewicz uważa, że dwie polonistyki – działające na Uniwersytecie Wileńskim oraz na Uniwersytecie Witolda Wielkiego – mają rację bytu, mimo że w ostatnich latach programy te wybiera stosunkowo niewiele osób.

„Wzmacnianie polonistyki edukologicznej absolutnie nie znaczy osłabienia działającej z sukcesem polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Są to dwie odrębne polonistyki, które mogą działać i wzajemnie się uzupełniać. Z delegacją z Polski odwiedzałem Centrum Polonistyczne. Wykorzystują oni nowe programy, bazę Uniwersytetu Wileńskiego, stwarzają możliwość dla chętnych otrzymania dodatkowych kredytów ze specjalizacją nauczycielską. Natomiast potrzebne jest także nie tylko centrum filologiczne, ale też centrum edukologiczne, które w szerokim słowa znaczeniu analizowałoby, badało możliwości polepszenia, doskonalenia pracy nauczycieli i całego szkolnictwa polskiego na Litwie. W związku z tym myślę, że jest to bardzo potrzebne, a czy to się sprawdzi w praktyce? Czy będzie dość dużo studentów, żeby takie działania się urzeczywistniły? To jest pewien wątek ogólny trudnego naboru na specjalizację nauczycielską w państwowym zakresie. Po reformie, połączeniu Uniwersytetu Edukologicznego z Uniwersytetem Witolda Wielkiego nabór tworzy się właściwie od początku, to oczywiście oddziaływuje na możliwości odnalezienia, zainteresowania studentów. Ale myślę, że dodatkowe możliwości, zagwarantowane zatrudnienie i dobre warunki studiów będą czynnikiem zachęcającym” – przekonywał Jarosław Narkiewicz, dodając, że w tej sprawie „są ustalenia międzypaństwowe”.

Fot. Roman Niedźwiecki

Oceniając wizytę delegacji Sejmu RP w Wilnie i rozmowy na temat kwestii oświatowych, poseł podkreślił:

„Podstawowym celem są nie tylko rozmowy, ale posuwanie się do przodu krok po kroku według terminu, według określenia może drobnych, ale konkretnych wykonawczych prac. We wszystkich spotkaniach większą część zajmowała problematyka oświaty polskiej na Litwie i strona litewska to słyszy. Słyszy już nie od dzisiaj. Gdzieś krok po kroku można się posuwać, gdzieś są tematy uwikłane w proces, co jest dla nas dobrze znane – mówimy, zgadzamy się, będziemy robić, przejdą miesiące i to zrozumienie pozostanie tylko zrozumieniem, a nie rozstrzygnięciem. Staramy się, żeby tego nie było. Dotyczy to i podręczników, dotyczy i języka litewskiego, studiów wyższych oraz wagi języka polskiego w szkołach ogólnokształcących i statusu egzaminu z języka polskiego. Rozmawiamy także o finansowaniu, które w tym roku szkolnym dla klas 1-8 zostało zwiększone o 2 proc. i te finanse już doszły do szkół” – poinformował Narkiewicz.

O zwiększaniu prestiżu zawodu nauczyciela, akredytacji Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie i innych kwestiach oświaty polskiej na Litwie, w rozmowie z Jarosławem Narkiewiczem w programie „Dzień na dwa głosy”: