Największy cmentarz w Wilnie został zdigitalizowany

Gmina Wilno zakończyła pierwszy etap digitalizacji cmentarzy w stolicy. Jak podaje samorząd, system pokazuje obecnie dane z trzech cmentarzy: Karveliškės (78 ha), Rokantiškės (40 ha), Verkiai (3,6 ha).

Korzystając z interaktywnej mapy zamieszczonej na stronie internetowej https://zemelapiai.vplanas.lt/kapines/, odpowiedni nagrobek odnaleźć można podając imię i nazwisko pochowanej osoby. Dzięki szczegółówej mapie cmentarza znaleźć można także właściwą drogę do miejsca pochówku. W systemie przeanalizować można cały teren cmentarza – jego granice, sektory, alejki. Z kolei administratorzy mają przejrzysty wgląd do bazy danych oraz mogą odpowiednio zarządzać dostępnymi miejscami na cmentarzu. Digitalizacji poddana została już ponad połowa wileńskich cmentarzy (121,6 ha).

Fot. vilnius.lt

Samorząd stolicy jako pierwszy na Litwie połączył cyfrowo dane z dzienników pogrzebowych z informacjami z cmentarzy. Ujednolicenie informacji w ramach jednego systemu komputerowego pozwoli administratorom cmentarzy zaprzestać przeszukiwania starych dzienników pogrzebowych w poszukiwaniu informacji o pochowanych osobach. Jednocześnie, dzięki interaktywnej mapie cmentarzy stolica jako pierwsza gmina zapewni elektroniczną usługę wydawania pozwoleń na pochówek.

Pomysł zinwentaryzowania wszystkich cmentarzy miejskich w Wilnie powstał w Departamencie Zarządzania Miastem i Ochrony Środowiska, który zoptymalizował proces składania wniosków o pozwolenie na pochówek, stworzył bazę danych cmentarzy i budynków oraz wprowadził ich rejestry.

„Jesteśmy prawdopodobnie jedyną gminą na Litwie, która posiada tego typu spis. Interaktywna mapa będzie służyć nie tylko pracownikom, ale także mieszkańcom, którzy będą mogli szybko i łatwo znaleźć miejsca pochówku bliskich im osób. Włożyliśmy w to ogromną ilość pracy. Do stworzenia mapy wykorzystaliśmy szczegółowe ortofotografie, które dokładnie zidentyfikowały i geograficznie powiązały groby. W drugim etapie projektu wszystkie pozostałe cmentarze należące do miasta zostaną poddane digitalizacji w trakcie tego oraz przyszłego roku” – powiedział Gintautas Runovičius, dyrektor Departamentu Zarządzania Miastem i Ochrony Środowiska.

Pierwsza faza digitalizacji zajęła około roku. Stworzenie systemu digitalizacji, cyfrowego zarządzania informacją i administracji cmentarza kosztowało 161 tys. euro.