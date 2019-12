Najwięcej odpisów od podatków – na rzecz AWPL-ZCHR

vdu

91 procent podatników, którzy wsparli finansowo tę partię, złożyło korektę do zeznania w formie papierowej.

Z tytułu wsparcia podatników AWPL uzupełni kasę partii o 154 tysiące euro.

Szefowa sejmowej frakcji Wanda Krawczonok nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak dużo osób, wspierających partię, korzysta z papierowego formularza. Krawoczonok dodała, że jest przeciwniczką propozycji rezygnacji z zeznań w formie papierowej.

Konserwatystka Ingrida Šimonytė uważa, że podatnicy składający papierowe zeznania mogą być zmuszani do odprowadzenia podatku na rzecz konkretnej organizacji bądź partii politycznej. Deklaracje w formie elektronicznej zaś nie niosą takiego ryzyka.

Stasė Aliukonytė-Šnierienė z państwowej inspekcji podatkowej oznajmiła, że do fiskusa zgłosiło się 59 podatników, którzy poinformowali, że nie odpisywali podatku. „Oznacza to, że ktoś uczynił to za nich” – powiedziała urzędniczka. Dodała, ze 40 deklaracji przekazano do organów wymiaru sprawiedliwości w celu przeprowadzenia śledztwa.

Temat odpisu podatku na rzecz AWPL nie jest tematem nowym. W ubieglym roku w mediach litewskich pojawiła się informacja, że Państwowa Inspekcja Podatkowa bada skargi platników podatków, którym bez ich wiedzy dokonano odpisów od podatku dochodowego na rzecz AWPL-ZChR i ZPL. Inspekcja Podatkowa bada 123 skargi, z czego 31 dotyczy AWPL-ZChR.