„Najlepszy Uczeń Roku 2020”: Nagrody dla utalentowanych wychowanków szkół rejonu wileńskiego

Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego, przypomniała słowa znanego psychoanalityka Carla Gustawa Junga. „Powiedział on kiedyś, że jeżeli jesteś osobą utalentowaną, to nie oznacza, że masz jakiś dar. To oznacza, że możesz coś dać innym. Nasza młodzież rzeczywiście jest utalentowana i może się dzielić swoimi darami. Wierzący człowiek wie o tym, że talenty rozdaje Pan Bóg. Można je jednak zakopać do ziemi. Cieszę się, że tego nie zrobiliście. Talent nie może po prostu być. Trzeba mocno pracować nad samokształceniem” – zwróciła się mer do zebranych.

„Wiem, że dużo pracowaliście i pomogli wam nie tylko nauczyciele, ale również rodzice. Nie wystarczy wyłącznie lekcji w szkole, aby czegoś osiągnąć. Musimy pracować razem – uczniowie, nauczyciele i rodzice. Zamknęliście drzwi naszych szkół, ale otworzyło się przed wami nowe życie. Wracajcie jednak do ojczystego kraju, twórzcie nowe życie. Na przykład, w naszym rejonie jest wiele do zrobienia” – dodała.

W tym roku uczniowie gimnazjów samorządu rejonu wileńskiego zdobyli 18 „setek”. „Jest to liczba większa niż w ubiegłym roku. Cieszę się, że uczniowie pomyślnie złożyli egzaminy nie tylko z języków obcych, jak było wcześniej” – cieszy się mer rejonu wileńskiego.

Fot. Roman Niedźwiecki

Agata Parwicka, absolwentka Gimnazjum w Pogirach, otrzymała nagrodę za zdobytą „setkę” z języka angielskiego. Według niej, do sukcesu najbardziej się przyczyniło to, że uważała na lekcjach. „Starałam się zapamiętać jak najwięcej informacji. Zrobienie pracy domowej nie było więc dla mnie wielkim problemem” – stwierdziła Parwicka dla Radia Znad Wilii.

Pandemia, według Agaty, bardzo wpłynęła na motywację do nauki. „Bardzo trudno było znaleźć motywację, aby się z rana obudzić, zalogować się na spotkanie w Zoomie i odsłuchać, co mówi nauczyciel. Bardzo się jednak chciało w tym czasie oglądać filmy czy słuchać muzyki. Trudno było się skupić na nauce. Jednak mówiąc ogólnie – jeżeli człowiek potrafi zaplanować swój czas, to nie musi mieć problemu z opanowaniem materiału” – uważa absolwentka.

Wcześniej Agata przez 8 lat pobierała naukę w Gimnazjum w Pogirach, gdzie uczyła się grać na skrzypcach, a także samodzielnie się nauczyła grać na gitarze. „Muzyka od dzieciństwa aż do dzisiaj pozostaje w moim sercu” – wyznaje. W szkole Agata zainteresowała się fotografią. Na początku robiła zdjęcia z wydarzeń gimnazjalnych, potem zaczęła tworzyć fotograficzne portrety znajomych. Robienie zdjęć kontynuuje do dziś.

Parwicka rozpoczęła studia na Uniwersytecie Zarządzania i Ekonomii ISM w Wilnie, na kierunku „Biznes międzynarodowy i komunikacja”. „Bardzo mi się podobają studia, więc próbuję teraz na nich się skupić” – dodała Parwicka.

Fot. Roman Niedźwiecki

Córka Danuty Petraitienė, Margarita Wiktoria, absolwentka Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, otrzymała 100 punktów na egzaminie z języka angielskiego. Teraz podjęła studia z psychologii na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia), dlatego nie mogła przybyć na ceremonię wręczenia nagród. Jej mama wyznaje, że jedyną rzeczą, jakiej żałuje, jest to, że pozwoliła córce dłużej spędzać czas w Internecie. „Gdybym była bardziej stanowcza, pewnie by tych „setek” było więcej. Wynik egzaminu z języka angielskiego jednak chyba należy zawdzięczać nie szkole, ale pracy z komputerem” – sądzi Petraitienė.

Danucie jest jednak szkoda, że większość zdolnych abiturientów gimnazjum już opuściło kraj. „Utalentowani uczniowie wybrali studia za granicą. Mój syn jest teraz w ósmej klasie. Twierdzi, że nawet dzisiaj złożyłby maturę z języka angielskiego na 100 punktów. Zobaczymy, czy dotrzyma słowa” – śmieje się matka.

Według Danuty, nauczanie zdalne bardzo wpłynęło na wyniki egzaminów. „Sporo zdolnych uczniów gimnazjum nie złożyło egzaminu z matematyki. Jedną z przyczyn jest to, że lekcje tego przedmiotu nie zawsze odbywały się online. Nauczyciel najczęściej zadawał wyłącznie pracę domową. Czy można to nazwać dobrym przygotowaniem do egzaminu, jeżeli nie ma tak wiele kontaktu z nauczycielem? Wątpię” – uważa Petraitienė.

Fot. Roman Niedźwiecki

Agata Romanowska, uczennica IIB klasy Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie została laureatką jednego z konkursów literackich w kategorii „Poezja”. W związku z tym również została nagrodzona na tegorocznej ceremonii. „Jestem bardzo wdzięczna swojej nauczycielce języka polskiego, Alinie Miłosz, a także chciałabym złożyć podziękowania dla swoich rodziców” – cieszy się Romanowska.

Agata napisała kilka wierszy. Jeden z nich był o tegorocznym pożarze w Australii. „Bardzo mnie przeraziła ta katastrofa. Zginęło wtedy bardzo wiele zwierząt. Chciałam okazać jakieś wsparcie” – tłumaczy młoda poetka.

Romanowska pisze wiersze związane z osobistymi przeżyciami. „Piszę, kiedy czuję smutek i mam natchnienie. Jest to dla mnie bardzo wielka przyjemność” – dodaje.

W przyszłości Agata chce podjąć studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim lub też w Polsce. Zastanawiała się również nad filologią angielską. Jednak nie zamierza zaprzestać pisania wierszy. „W tak dalekich biegunach można znaleźć coś wspólnego. Prawo jest powiązane z historią, a ja ją uwielbiam” – twierdzi. Uczennica uwielbia też podróże. „Nowe miejsca sprawiają, że mam natchnienie na pisanie wierszy” – wyznaje Agata.